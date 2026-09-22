Khơi mở cơ hội, xóa bỏ định kiến giới cho nữ sinh

Sáng 22-9, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình truyền thông “Con gái chọn STEM”. Sự kiện thu hút sự tham gia của 300 học sinh hai trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT Quang Trung.

Tham dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền...

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh chương trình nhằm giúp học sinh THPT, nhất là nữ sinh, hiểu rõ hơn về lĩnh vực STEM, từ đó khơi dậy niềm yêu thích, sự tự tin và chủ động trong lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nguyện vọng, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao cho đất nước.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực phát triển hàng đầu. Nhiều chính sách lớn, như: Nghị quyết 57, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã ra đời nhằm tạo đột phá đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ then chốt. Đất nước đang rất cần nguồn nhân lực mới có tri thức, tư duy sáng tạo và trong nguồn nhân lực ấy, phụ nữ không thể đứng ngoài.

Học sinh 2 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT Quang Trung tham dự chương trình. Ảnh: Bảo Lâm

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền dẫn chứng, Việt Nam đã có những bước tiến tích cực khi nữ giới chiếm khoảng 37% lực lượng lao động trong các ngành liên quan đến STEM (theo UNESCO). Dù vậy, khoảng cách giới vẫn còn tồn tại khá lớn, đặc biệt là ở ngành công nghệ thông tin khi tỷ lệ nữ sinh viên chỉ đạt khoảng 11%.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định, việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong khoa học, công nghệ không chỉ là hoạt động truyền thông đơn thuần mà gắn liền với mục tiêu bình đẳng giới, phát huy nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Các cấp Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục phối hợp cùng nhà trường, doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi để trẻ em gái tự tin tiếp cận tri thức, vượt qua định kiến và chủ động lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Các khách mời đã cùng trao đổi, giải đáp nhiều thắc mắc của học sinh về nguyên nhân khiến nữ sinh e ngại STEM. Ảnh: Bảo Lâm

Trong khuôn khổ chương trình, PGS.TS Nguyễn Văn Biên (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), PGS.TS Hoàng Văn Xiêm (Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN) và Thạc sĩ tâm lý Đặng Thị Diệu Linh (Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội), các khách mời đã cùng trao đổi, giải đáp nhiều thắc mắc của học sinh về nguyên nhân khiến nữ sinh e ngại STEM, ứng dụng thực tế của AI, Robot, cũng như cách chuẩn bị hành trang kiến thức, kỹ năng để không tự giới hạn bản thân trước định kiến xã hội.

Học sinh trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, nhà tâm lý tại chương trình. Ảnh: Bảo Lâm

Chương trình “Con gái chọn STEM” mong muốn được mang đến thông điệp về quyền được lựa chọn, quyền được thử sức và quyền được theo đuổi ước mơ của mỗi cô gái trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.