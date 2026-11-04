Khơi mở chiều sâu di sản, tiếp nối giá trị nghìn năm

Hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), từ ngày 1 đến 30-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động tháng 11 với chủ đề “Đại đoàn kết - Cội nguồn dân tộc”. Chương trình có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống, hoạt động thường xuyên tại Làng, gồm: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê và Khmer.