Khơi mở chiều sâu di sản, tiếp nối giá trị nghìn năm
Một di sản chỉ thực sự phát huy sức sống khi những giá trị lịch sử, văn hóa được công chúng thấu hiểu và tiếp nối trong đời sống hôm nay. Với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc đổi mới phương thức giới thiệu, kết hợp trải nghiệm trực quan với ứng dụng công nghệ số đang mở ra những cách thức mới để công chúng khám phá chiều sâu di sản, đồng thời lan tỏa truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoi-mo-chieu-sau-di-san-tiep-noi-gia-tri-nghin-nam-246261104184654347.htm