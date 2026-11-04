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Khơi mở chiều sâu di sản, tiếp nối giá trị nghìn năm

Một di sản chỉ thực sự phát huy sức sống khi những giá trị lịch sử, văn hóa được công chúng thấu hiểu và tiếp nối trong đời sống hôm nay. Với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc đổi mới phương thức giới thiệu, kết hợp trải nghiệm trực quan với ứng dụng công nghệ số đang mở ra những cách thức mới để công chúng khám phá chiều sâu di sản, đồng thời lan tỏa truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của dân tộc.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Thanh Duyên

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoi-mo-chieu-sau-di-san-tiep-noi-gia-tri-nghin-nam-246261104184654347.htm