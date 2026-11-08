Khói lửa bao trùm quán karaoke ở Đồng Nai, xe thang được huy động

Chiều 8/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán karaoke Nữ Hoàng trên đường Hai Bà Trưng (phường Bình Phước, TP Đồng Nai) khiến khói đen bốc cao.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17h cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc ra từ quán karaoke nên trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong quán có nhiều khách và nhân viên.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận vụ cháy. Ảnh: A.X

Tại hiện trường, cột khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc cao, bao trùm khu vực quán karaoke. Lực lượng chức năng sử dụng xe thang tiếp cận công trình, triển khai vòi phun nước từ trên cao để khống chế đám cháy.

Đến 19h cùng ngày, cảnh sát vẫn đang nỗ lực dập lửa. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản hiện chưa được xác định.