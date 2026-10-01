Khởi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Chiều 1/10, tại Họp báo Thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an Quý III, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại trường chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, vụ án được Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố ngày 7/7 và đến 17/7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an rút vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến nay có thể xác định, các bị can bàn bạc cách thức để thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi. Các biện pháp gồm đánh số báo danh để các thí sinh ngồi gần, hỗ trợ nhau; tạo điều kiện cho thí sinh trao đổi; giáo viên giải đề thi rồi vào phòng nhắc đáp án.

Việc gian lận được xác định xảy ra tại tất cả phòng thi và các môn thi làm kết quả kỳ thi không trung thực, khách quan và công bằng; gây mất niềm tin.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can, gồm Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang và 4 cán bộ giám sát do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang phân công giám sát tại điểm thi cũng bị khởi tố.

Ông Vũ Đình Hưng. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, kết quả điều tra đến nay xác định trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh.

Những sai phạm gồm: bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi; giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài; chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án hướng dẫn cho các thí sinh.

Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra ở tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi, đã làm cho kết quả của kỳ thi không nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.

"Chúng tôi xác định vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục đào tạo, niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức các kỳ thi", Đại tá Hưng nhấn mạnh.