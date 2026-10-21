Khói đốt rơm rạ mù mịt, che khuất tầm nhìn đường Nam Định – Lạc Quần

Sau vụ gặt, người dân đốt rơm rạ ẩm ngay tại ruộng để dọn mặt bằng

Thời gian gần đây, tình trạng đốt rơm rạ dọc tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển sau vụ thu hoạch lúa diễn ra liên tục, nhất là vào các buổi chiều, gây khói mù mịt.

Người dân xã Nam Ninh đốt rơm tại các cánh đồng ven tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển

Ghi nhận của PV Tiền Phong vào chiều 20/10, dọc tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, qua xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình nhiều đám rơm rạ được đốt ngay trên đồng ruộng.

Không chỉ gây ô nhiễm không khí, khói từ các đám cháy bốc lên, theo gió lan ra khu vực đường giao thông, có thời điểm tạo thành những màn khói trắng dày đặc, hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện.

Khói từ việc đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi khói tràn lên mặt đường

Tại tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển được thiết kế theo quy mô đường cấp I đồng bằng, mặt đường 8 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Khi các phương tiện đang lưu thông ở tốc độ 80 – 100 km/h, bất ngờ đi vào vùng khói mù mịt khiến tài xế có khả năng bị mất phương hướng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông.

Chị Vũ Thị Bích Ngọc (phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) cho biết, khi di chuyển trên tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, đoạn ngã tư giao với đường Vàng thuộc xã Nam Ninh, chị gặp vùng khói đốt rơm rạ dày đặc, ảnh hưởng đến tầm nhìn, buộc chị phải giảm tốc độ song việc phải giảm tốc đột ngột rất nguy hiểm.

Tình trạng đốt rơm cũng được ghi nhận tại cánh đồng ven tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, khu vực gần cầu vượt Quốc lộ 21, thuộc phường Hồng Quang. Rơm rạ được chất thành từng đống, đốt ngay gần đường.

Các đám đốt rơm nằm gần đường giao thông, khói dày có thể làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện

Trước đó, ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng ký ban hành quyết định số 7305 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu và xử lý việc đốt rơm rạ, phơi thóc không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền về tác hại do đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng, chất thải rắn sinh hoạt và phơi thóc, rơm rạ trên đường giao thông, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người và an toàn giao thông. Đồng thời, hướng dẫn, khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp cho phù hợp với từng địa phương.

Khói từ việc đốt rơm rạ ngay sát tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển thuộc địa bàn phường Hồng Quang gây khuất tầm nhìn.

Chính quyền cơ sở cũng phải tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm liên quan đến đốt rơm rạ, phơi thóc, rơm rạ trên đường bộ.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai các biện pháp quản lý, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm thuộc phạm vi quản lý; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

Khói từ đốt rơm chứa nhiều chất ô nhiễm như CO₂, CO và bụi mịn PM2.5 – loại hạt siêu nhỏ có thể đi sâu vào phổi, gây viêm phổi, hen suyễn, thậm chí là bệnh tim mạch. Theo các chuyên gia, PM2.5 chính là “sát thủ vô hình” trong không khí, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền.