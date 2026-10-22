Khói đốt rơm rạ bao phủ đường Nam Định - Lạc Quần

Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển được thiết kế theo quy mô đường cấp I đồng bằng, mặt đường 8 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Việc đốt rơm rạ trên các cánh đồng thuộc xã Nam Ninh, xã Nam Trực, phường Hồng Quang (tỉnh Ninh Bình)..., khiến khói bay mù mịt, tràn ra đường dẫn đến việc di chuyển của người dân gặp không ít khó khăn do tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy hiểm giao thông.

Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường.

Rơm rạ được người dân đốt trên cánh đồng, khói trắng dày đặc, bay mù mịt. (Ảnh: Minh Đức - Vũ Quỳnh/Tiền Phong).

Liên quan đến vấn đề trên, UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu và xử lý việc đốt rơm rạ, phơi thóc không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền về tác hại do đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng, chất thải rắn sinh hoạt và phơi thóc, rơm rạ trên đường giao thông, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người và an toàn giao thông. Đồng thời, hướng dẫn, khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp cho phù hợp với từng địa phương.

Khói rơm rạ bao phủ tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển thuộc địa bàn phường Hồng Quang (tỉnh Ninh Bình). (Ảnh: Minh Đức - Vũ Quỳnh/Tiền Phong).

Chính quyền cơ sở cũng phải tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm liên quan đến đốt rơm rạ, phơi thóc, rơm rạ trên đường bộ.

Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai các biện pháp quản lý, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm thuộc phạm vi quản lý; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

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