Bà Leyla Aliyeva và TS. Trịnh Thị Thu Hà thực hiện nghi thức khởi động ý tưởng Góc Baku tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. (Nguồn: HCCT)

Điểm nhấn của chuyến thăm là nghi thức khởi động ý tưởng không gian văn hóa Góc Baku và Khu ẩm thực Azerbaijan ngay trong khuôn viên Nhà trường.

Đây là lần thứ hai bà Leyla Aliyeva đến thăm HCCT, tiếp nối chuyến thăm đầu tiên vào tháng 4/2025. Buổi đón tiếp diễn ra trong không khí trang trọng và thân mật với chương trình biểu diễn nghệ thuật, trao tặng quà văn hóa và Tiệc trà di sản Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ của nghệ thuật và tình hữu nghị

Phát biểu chào mừng đoàn, TS. Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng HCCT khẳng định, chuyến thăm là niềm vinh dự đặc biệt của HCCT.

Nhắc lại chuyến thăm Baku của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 và chuyến thăm Việt Nam của Lãnh tụ Heydar Aliyev năm 1983, Hiệu trưởng HCCT nhấn mạnh ý nghĩa của dự án mới: “Chúng tôi tin rằng không gian này không chỉ giới thiệu văn hóa Azerbaijan, mà còn là nơi đào tạo, trải nghiệm và gìn giữ tình hữu nghị cho mai sau. Tình hữu nghị sẽ bền vững nhất khi ký ức lịch sử được chuyển hóa thành những giá trị sống động, thiết thực cho hiện tại và tương lai”.

Đáp lại tấm chân tình đó, bà Leyla Aliyeva bày tỏ niềm vui khi trở lại Việt Nam và gặp lại những người bạn tại HCCT.

Bà chia sẻ sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Nhà trường vào năm ngoái đã để lại ấn tượng đặc biệt và lần trở lại này bà vẫn cảm nhận trọn vẹn sự nồng ấm ấy.

Bà dành nhiều lời tốt đẹp cho đất nước và con người Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới những người bạn Việt Nam đã dành tình cảm đặc biệt cho con người và đất nước Azerbaijan.

Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev đồng thời mong muốn tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc luôn bền vững, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và thương mại.

Bà Leyla Aliyeva bày tỏ niềm vui khi trở lại Việt Nam. (Nguồn: HCCT)

Khởi động ý tưởng Góc Baku và Tiệc trà di sản Việt Nam

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức khởi động ý tưởng Góc Baku và Khu ẩm thực Azerbaijan trong khuôn viên Nhà trường, do bà Leyla Aliyeva và TS. Trịnh Thị Thu Hà cùng thực hiện. Không gian này do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy thiết kế với sự đồng hành của MK Group.

Tương tự Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Baku, Góc Baku tại Hà Nội được kỳ vọng trở thành địa chỉ văn hóa gửi gắm tình cảm và sự tri ân của người Việt Nam dành cho bạn bè Azerbaijan.

Nhân dịp này, Nhà trường trao tặng bà Leyla Aliyeva bộ áo dài truyền thống do nhà thiết kế Thương Nguyễn thực hiện riêng với họa tiết lấy cảm hứng từ các biểu tượng văn hóa Azerbaijan, cùng bức tranh chân dung vẽ tay của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy.

Khép lại chương trình là Tiệc trà di sản Việt Nam. Từ điểm chung giữa văn hóa uống trà đen trong cốc hình quả lê của người Azerbaijan và văn hóa trà xanh của người Việt, nghệ nhân trà Đào Đức Hiếu đã giới thiệu tới đoàn những dòng trà đặc sắc cùng nghệ thuật thưởng trà Việt.

Không gian thưởng trà thêm phần lắng đọng với ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa do nhạc sĩ Trương Quý Hải trình bày.

Việc xây dựng Góc Baku và Khu ẩm thực Azerbaijan nằm trong định hướng gắn đào tạo với trải nghiệm đa văn hóa của HCCT. (Nguồn: HCCT)

Việc xây dựng Góc Baku và Khu ẩm thực Azerbaijan nằm trong định hướng gắn đào tạo với trải nghiệm đa văn hóa của HCCT. Với sinh viên khối ngành thương mại, du lịch và ẩm thực, sự am hiểu văn hóa quốc tế là một phần của năng lực nghề nghiệp. Khi đi vào vận hành, không gian này sẽ là nơi các em trực tiếp học tập, thực hành và giao lưu ngay tại trường.

Dự án tiếp nối chặng đường hợp tác bền chặt giữa HCCT và Đại sứ quán Azerbaijan từ năm 2023. Hai bên đã có ba năm liên tiếp tổ chức Lễ hội Novruz tại sân trường (2024-2026), cùng nhiều hoạt động quảng bá du lịch, ẩm thực như chương trình Trải nghiệm Azerbaijan, cuộc thi nướng kebab và đồng hành tại Lễ hội Ẩm thực quốc tế của Bộ Ngoại giao.

Song song với các hoạt động trong nước, từ năm 2024 đến 2026, HCCT ba năm liền tham gia tổ chức Những ngày Việt Nam tại Baku, nổi bật là việc đưa trích đoạn vở kịch Lá đơn thứ 72 về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Đại học Quốc gia Baku.

Trước chuyến thăm lần này, vào tháng 4/2025, Nhà trường cũng đã đón bà Leyla Aliyeva lần đầu và khánh thành Con đường gốm sứ Kỳ quan thế giới với bức tường gốm hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan.