Bà Leyla Aliyeva và Tiến sỹ Trịnh Thị Thu Hà thực hiện nghi thức khởi động ý tưởng Góc Baku tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Nhân dịp Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev thăm chính thức Việt Nam, chiều nay, 21/11, bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev, ái nữ Tổng thống Azerbaijan, cùng đoàn đại biểu đã đến thăm Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Đây là lần thứ hai bà Leyla Aliyeva đến thăm Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, tiếp nối chuyến thăm đầu tiên vào tháng 4/2025. Buổi đón tiếp diễn ra trong không khí trang trọng và thân mật với chương trình biểu diễn nghệ thuật, trao tặng quà văn hóa và tiệc trà di sản Việt Nam.

Chương trình mở đầu bằng trích đoạn vở nhạc kịch kinh điển Arshin Mal Alan của nhà soạn nhạc Azerbaijan Uzeyir Hajibeyli do hai nghệ sỹ opera Việt Nam Ngô Hương Diệp và Nguyễn Anh Vũ trình diễn. Tiếp nối là bộ phim tài liệu ngắn tái hiện hành trình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc, khởi nguồn từ những chuyến thăm đặt nền móng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Heydar Aliyev, gắn kết qua giọt dầu đầu tiên của Việt Nam và tiếp tục được bồi đắp bằng những dấu mốc hợp tác sâu rộng hôm nay. Phần nghệ thuật khép lại với ca khúc Lửa Thiêng, tác phẩm do hai nhạc sỹ Trương Quý Hải và Trọng Khang sáng tác riêng về tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan.

Bà Leyla Aliyeva thăm quan không gian văn hóa Azerbaijan trong khuôn viên trường. (Ảnh: Vietnam+)

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức khởi động ý tưởng Góc Baku và Khu ẩm thực Azerbaijan trong khuôn viên nhà trường. Góc Baku được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ văn hóa Azerbaijan tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trao tặng bà Leyla Aliyeva bộ áo dài truyền thống với họa tiết lấy cảm hứng từ các biểu tượng văn hóa Azerbaijan.

Khép lại chương trình là tiệc trà di sản Việt Nam. Từ điểm chung giữa văn hóa uống trà đen trong cốc hình quả lê của người Azerbaijan và văn hóa trà xanh của người Việt, nghệ nhân trà Đào Đức Hiếu đã giới thiệu tới đoàn những dòng trà đặc sắc cùng nghệ thuật thưởng trà Việt. Không gian thưởng trà thêm phần lắng đọng với ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa do nhạc sỹ Trương Quý Hải trình bày.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trao tặng bà Leyla Aliyeva bộ áo dài truyền thống với họa tiết lấy cảm hứng từ các biểu tượng văn hóa Azerbaijan. (Ảnh: Vietnam+)

Tiến sỹ Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội khẳng định chuyến thăm là niềm vinh dự đặc biệt của nhà trường. Theo bà Hà, việc xây dựng Góc Baku và Khu ẩm thực Azerbaijan nằm trong định hướng gắn đào tạo với trải nghiệm đa văn hóa của trường. Với sinh viên khối ngành thương mại, du lịch và ẩm thực, sự am hiểu văn hóa quốc tế là một phần của năng lực nghề nghiệp. Khi đi vào vận hành, không gian này sẽ là nơi các em trực tiếp học tập, thực hành và giao lưu ngay tại trường.

Dự án tiếp nối chặng đường hợp tác bền chặt giữa Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội và Đại sứ quán Azerbaijan từ năm 2023. Hai bên đã có ba năm liên tiếp tổ chức Lễ hội Novruz tại sân trường (2024–2026), cùng nhiều hoạt động quảng bá du lịch, ẩm thực như chương trình Trải nghiệm Azerbaijan, cuộc thi nướng kebab và đồng hành tại Lễ hội Ẩm thực quốc tế của Bộ Ngoại giao.

Song song với các hoạt động trong nước, từ năm 2024 đến 2026, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đã có ba năm liền tham gia tổ chức Những ngày Việt Nam tại Baku, nổi bật là việc đưa trích đoạn vở kịch Lá đơn thứ 72 về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Đại học Quốc gia Baku./.