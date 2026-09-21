Khởi động vụ đông với các loại rau màu truyền thống

Thời điểm này, nông dân các địa phương đang tập trung làm đất, xuống giống, sản xuất vụ đông với các loại rau màu truyền thống.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hằng (thôn Trung Tiến, xã Đồng Tiến) dự kiến sản xuất 6 sào rau màu vụ đông. Những ngày qua, bà đã khẩn trương làm đất và xuống giống được 2 sào củ cải, cà rốt, khoai lang. Với diện tích còn lại, gia đình đang tiếp tục làm đất để xuống giống trong thời gian tới, bảo đảm thời vụ.

“Vụ đông thời tiết thất thường nên cứ tạnh ráo là chúng tôi tranh thủ ra đồng. Có diện tích đã làm đất từ tuần trước nhưng gặp mưa phải làm lại. Sản xuất nhiều năm nên chúng tôi cũng quen với việc này, quan trọng là phải chủ động, bám sát thời tiết để xuống giống sớm, nhất là các loại rau phục vụ nhu cầu hằng ngày” - bà Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.

Vụ đông năm 2026, xã Đức Thọ có kế hoạch sản xuất 115 ha rau màu, trong đó gần 90 ha tại vườn hộ. Những ngày này, người dân đang tập trung làm đất, xuống giống các loại rau ngắn ngày như rau cải, rau thơm, hành lá. Nhiều hộ còn đầu tư nhà lưới, tạo điều kiện duy trì sản xuất ổn định hơn trước những bất lợi của thời tiết.

Nhiều loại rau màu đã được người dân xã Đức Thọ xuống giống, hiện đang phát triển tốt.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu (bên trái) - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ cho biết: “Mặc dù thời tiết đầu vụ chưa thuận lợi, địa phương vẫn bám sát tình hình sản xuất, tuyên truyền, hướng dẫn bà con lựa chọn thời điểm xuống giống phù hợp. Qua thực tế cho thấy, người dân ngày càng chủ động hơn, từ bố trí thời vụ đến áp dụng các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của thời tiết. Nhờ vậy, một số diện tích rau ngắn ngày đã cho thu hoạch, cung ứng ra thị trường”.

Hành tăm là một trong những cây trồng chủ lực trong vụ đông năm 2026 của xã Can Lộc, với diện tích hơn 200 ha. Ngay từ đầu vụ, địa phương đã hướng dẫn người dân chuẩn bị đất, giống, tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống đúng khung thời vụ; đồng thời chú trọng các biện pháp tiêu úng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Đến nay, phần lớn diện tích hành tăm đã được xuống giống và đang bước vào giai đoạn chăm sóc.

“Ngay từ đầu tháng 9, gia đình tôi đã tranh thủ làm đất, lên luống và xuống giống để kịp thời vụ. Đợt mưa vừa qua không quá lớn, nước trên ruộng cũng được tiêu thoát kịp thời nên hành không bị ảnh hưởng nhiều, hiện cây đã lên khá đều và xanh tốt. Thời gian tới, gia đình tiếp tục làm cỏ, chăm sóc, theo dõi độ ẩm và sâu bệnh để cây phát triển ổn định” - ông Nguyễn Văn Lĩnh, thôn Thiên Lộc, xã Can Lộc chia sẻ.

Vụ đông năm 2026, Hà Tĩnh có kế hoạch sản xuất hơn 11.800 ha cây trồng các loại. Trong đó, rau màu chiếm hơn 5.900 ha, gồm hơn 4.900 ha rau, củ, quả và gần 1.000 ha khoai lang. Để đảm bảo lịch thời vụ và năng suất, sản lượng đề ra, ngành chuyên môn và các địa phương đang tích cực hướng dẫn người dân làm đất, xuống giống phù hợp với điều kiện từng vùng và diễn biến thời tiết; đồng thời định hướng sản xuất theo hướng an toàn, linh hoạt, đa dạng cây trồng và từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung.

Người dân ở nhiều địa phương đã xuống giống với các loại rau màu truyền thống.

Nhiều loại rau màu ngoài đồng đã bén rễ.

Vụ đông năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu hình thành các vùng sản xuất rau màu tập trung hàng hoá liên kết với doanh nghiệp.

"Vụ đông thường chịu tác động của mưa bão, ngập úng nên cần linh hoạt, bám sát diễn biến thời tiết để bố trí thời vụ phù hợp, hạn chế thiệt hại. Các địa phương cần căn cứ điều kiện từng vùng, tập trung phát triển cây trồng có lợi thế, thị trường tiêu thụ, mở rộng diện tích sản xuất, tạo thêm sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, các hộ, cơ sở sản xuất cần rà soát, sửa chữa, củng cố nhà màng, nhà lưới, chủ động điều kiện sản xuất an toàn, hiệu quả”, ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết.

Vụ đông có thời gian sản xuất ngắn, nhưng cũng là vụ tạo thêm nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân. Việc lựa chọn cây trồng phù hợp, tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường và tăng liên kết tiêu thụ sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị trên từng diện tích.

Khởi động vụ đông với các loại rau màu truyền thống