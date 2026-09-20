Khởi động và tập huấn mô hình 'Khơi nguồn khởi nghiệp-Hải Vân vươn tầm'

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng; đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường.

Các đại biểu ấn nút khởi động mô hình.

Hoạt động mở ra cơ hội tiếp cận thị trường qua việc biến chiếc điện thoại thông minh thành công cụ kinh doanh số để tối ưu hóa lợi nhuận. Hướng đi mang lại hiệu quả lâu dài, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, khai thác tối đa tiềm năng, nguồn lực tại địa phương; tạo thu nhập và sinh kế bền vững.

Bà Trương Vũ Hoài Thanh, Chuyên gia Khởi nghiệp Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, Trưởng ban Phát triển Đề án Viện Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Miền Trung - Tây Nguyên cam kết sẽ cùng đồng hành cùng các chi hội viên phụ nữ và nông dân phường Hải Vân khởi nghiệp hiệu quả, đưa đề án phát triển thành công, góp phần gia tăng số lượng hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp mở mới trên địa bàn.

Hội LHPN phường thành lập CLB "Phụ nữ khởi nghiệp" và "Tổ phụ nữ kinh doanh số".

Dịp này, Hội LHPN phường công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp” gồm 10 thành viên. Qua đó, phát huy tinh thần sáng tạo, hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời, thành lập 04 “Tổ phụ nữ kinh doanh số” với 35 thành viên nhằm kết nối, giúp đỡ nhau trong khởi sự kinh doanh, ứng dụng kỹ năng chuyển đổi số trong hoạt động buôn bán.

Hội Nông dân thành lập và ra mắt 2 tổ hội nghề nghiệp.

Hội Nông dân phường công bố quyết định thành lập “Tổ hội nghề nghiệp Rau Bàu tràm” gồm 13 thành viên. Đây là cơ hội để các hộ nông dân cùng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng suất và kết nối thị trường tiêu thụ. Đồng thời, thành lập 04 “Tổ nông dân kinh doanh số” gồm 13 thành viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử và chuyển đổi số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản.

PHƯƠNG KIẾM-VIỆT THẮNG