Khởi động Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026

Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục từ 17 quốc gia thành viên EU. (Nguồn: Phái đoàn Liên minh châu Âu)

Trọng tâm của Tuần lễ là Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026, diễn ra tại Hà Nội ngày 10/10 và TP. Hồ Chí Minh ngày 11/10. Sau kỳ tổ chức năm 2025 với hơn 4.000 lượt đăng ký và hơn 2.100 lượt tham dự tại hai thành phố, Ngày hội năm nay tiếp tục tạo cơ hội để học sinh, sinh viên, phụ huynh và những người quan tâm trực tiếp tìm hiểu về các lựa chọn du học châu Âu.

Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục từ 17 quốc gia thành viên EU, gồm Bỉ (đại diện bởi cộng đồng Wallonia-Brussels và vùng Flanders), Bulgaria, CH Czech, Đan Mạch, Đức, Ireland, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Lithuania, Hungary, Áo, Ba Lan, Romania, Slovakia, Phần Lan và Thụy Điển.

Với thông điệp “Open Your Mind - Mở mang trí tuệ”, sự kiện hướng đến một trải nghiệm rộng hơn việc lựa chọn trường học hay chương trình đào tạo. Tiếp xúc với những nền văn hóa, hệ giá trị và phương pháp học tập khác nhau tại châu Âu có thể mở ra những cách nhìn mới - về việc học, về những lựa chọn phía trước và con đường phát triển của mỗi người.

Người tham dự có thể trực tiếp trao đổi với đại diện các trường đại học và cơ sở giáo dục châu Âu về chương trình đào tạo, tuyển sinh, học bổng, cơ hội nghiên cứu; đồng thời lắng nghe các thành viên Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam chia sẻ trải nghiệm thực tế về học tập, thích nghi với môi trường đa văn hóa và định hướng nghề nghiệp sau khi du học.

Chia sẻ về Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết: “Giáo dục không chỉ là việc tiếp thu kiến thức, mà còn là học cách nhìn thế giới từ nhiều góc độ khác nhau. Chúng tôi mong muốn Ngày hội Giáo dục châu Âu tạo cơ hội để các bạn trẻ Việt Nam trực tiếp khám phá sự đa dạng của giáo dục châu Âu, đặt câu hỏi, trao đổi và tìm ra con đường phù hợp với chính mình. Những kết nối được hình thành từ giáo dục hôm nay sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trong tương lai”.

Bên cạnh Ngày hội Giáo dục châu Âu, EU cũng đồng hành và tham gia Hội nghị quốc tế về Hợp tác Giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục bên lề (IECEE)do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 08 - 09/10/2026.

Đến với Tuần lễ Giáo dục châu Âu, cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện các trường đại học châu Âu và tham gia phiên thảo luận cùng Mạng lưới cựu du học sinh EU tại Việt Nam. (Nguồn: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam)

Với Phiên thảo luận về Giáo dục Đại học và Gian hàng nhóm châu Âu, sự tham gia của EU góp phần kết nối các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đối tác quốc tế, đồng thời thúc đẩy trao đổi về hợp tác giáo dục giữa hai bên.

Giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ đối tác EU - Việt Nam và là một trong những ưu tiên của Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway). Hiện có khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam học tập tại các quốc gia thành viên EU, chiếm gần 30% tổng số sinh viên Việt Nam học tập ở nước ngoài.

Từ 2004 - 2026, gần 800 học bổng Erasmus Mundus Joint Masters đã được trao cho sinh viên Việt Nam, bên cạnh các cơ hội học tập, trao đổi và hợp tác dành cho sinh viên, giảng viên và các cơ sở giáo dục thông qua Erasmus+.

Quan hệ giữa các cơ sở giáo dục hai bên cũng ngày càng được mở rộng. Tại Việt Nam, 65 cơ sở giáo dục đại học đang triển khai khoảng 430 chương trình liên kết đào tạo với đối tác quốc tế, trong đó khoảng một nửa có sự tham gia của các trường và tổ chức đến từ châu Âu.

(theo Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam)