Khởi động tìm kiếm, tôn vinh nhà sáng tạo nội dung số trẻ tuổi

Các bạn trẻ Việt Nam luôn sáng tạo, nhanh nhạy trên nền tảng số với những clip hoạt động sôi nổi. (Ảnh: LINH PHAN)

Với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, liên hoan được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Thông qua liên hoan, Trung ương Đoàn mong muốn ghi nhận và khẳng định những đóng góp của lực lượng sáng tạo nội dung số trẻ đối với cộng đồng và xã hội; đồng thời khuyến khích người trẻ khai thác hiệu quả công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số để sáng tạo những sản phẩm không chỉ hấp dẫn về hình thức mà còn có chiều sâu về nội dung, mang giá trị giáo dục, văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Từ đây, từng bước thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo, công nghiệp nội dung số và phát huy vai trò của thanh niên trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Điểm nhấn của liên hoan là sự kiện lựa chọn, tôn vinh 100 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực tiêu biểu trên toàn quốc. Việc xét chọn được triển khai trên 8 nhóm lĩnh vực: lý tưởng cách mạng và truyền thông chính sách; lịch sử, văn hóa và di sản; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp; lối sống đẹp và an toàn trên môi trường số; tình nguyện, an sinh xã hội và môi trường; văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam.

Đối tượng tham gia liên hoan là công dân Việt Nam từ 16-35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2026); đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc nước ngoài; trực tiếp tham gia sáng tạo, sản xuất, biên tập, vận hành hoặc lan tỏa các sản phẩm, kênh nội dung số tích cực.

Đáng chú ý, ứng viên dự liên hoan có thể đăng ký với tư cách cá nhân hoặc đại diện nhóm, ê-kíp sáng tạo nội dung theo quy định.

Hồ sơ dự liên hoan được tiếp nhận thông qua hình thức đề cử của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan báo chí, truyền thông, nền tảng số hoặc do cá nhân trực tiếp tự ứng cử. Các ứng viên đăng ký tài khoản, kê khai thông tin, cung cấp các sản phẩm nội dung tiêu biểu và tài liệu minh chứng theo hướng dẫn tại cổng đăng ký trực tuyến.

Thời hạn nộp hồ sơ được tính đến hết ngày 10/11 tại địa chỉ đã nêu.