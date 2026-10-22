Khởi động Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ năm thứ 10
Ngày 22/10 tại Hà Nội, BTC Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì tài năng trẻ tổ chức buổi họp báo mùa thứ 10 của giải đấu. Giải Tiền Phong Golf Championship 2026 tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2026), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khoi-dong-tien-phong-golf-championship-2026-vi-tai-nang-tre-nam-thu-10-post1887571.tpo