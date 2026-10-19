Khởi động Teen Safety School Tour 2026: Bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Ngày 19/10, Chương trình “Teen Safety School Tour 2026 – An toàn số cho em” chính thức khởi động tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội), mở đầu hành trình giáo dục và trải nghiệm an toàn số tại 10 trường học thuộc 5 tỉnh, thành phố trong giai đoạn tháng 10–12/2026.

Chương trình dự kiến tiếp cận khoảng 9.000 học sinh và giáo viên, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an phát biểu tại chương trình.

Được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch Vaccine Số, chương trình mang thông điệp “Có Vaccine Số, tự tin khám phá – làm chủ thế giới số!”, hướng tới cách tiếp cận kết hợp giữa bảo vệ và trao quyền, giúp trẻ em không chỉ nhận diện, phòng ngừa rủi ro mà còn tự tin học tập, sáng tạo và phát triển trong môi trường số. Chương trình do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), TikTok và MSD United Way Vietnam đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ và chỉ đạo của Cục An ninh mạng, Bộ Công an, sự phối hợp của Phòng An ninh mạng tại Công an các địa phương cùng Liên minh Niềm tin số (DTA) và sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam.

Xây dựng sức đề kháng số cho thế hệ trẻ

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội học tập, sáng tạo và kết nối cho trẻ em. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích đó là các nguy cơ ngày càng phức tạp như lừa đảo trực tuyến, giả mạo danh tính, dụ dỗ qua mạng, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân và những tác động đối với sức khỏe tinh thần.

Chương trình “Teen Safety School Tour 2026 – An toàn số cho em” chính thức khởi động tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội), mở đầu hành trình giáo dục và trải nghiệm an toàn số tại 10 trường học thuộc 5 tỉnh, thành phố trong giai đoạn tháng 10–12/2026.

Trong bối cảnh đó, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không thể chỉ dừng ở cảnh báo nguy cơ hay hạn chế tiếp cận công nghệ. Điều quan trọng hơn là trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng, khả năng tự bảo vệ và sự tự tin để chủ động ứng phó với rủi ro.

Teen Safety School Tour 2026 góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026–2030” theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình kế thừa các hoạt động thuộc Chiến dịch Vaccine Số được triển khai từ năm 2021, đồng thời phát huy kết quả hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ trong nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại lễ khởi động, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, chúng ta không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng, tách các em khỏi dòng chảy công nghệ số. Cách thức đúng đắn là chủ động trang bị “kháng thể số” - đó là kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro và bản lĩnh tự chủ trên không gian mạng.

Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa, Đại tá Hà Văn Bắc mong rằng chương trình cần chuyển trọng tâm từ truyền thông cảnh báo sang rèn luyện kỹ năng thực tiễn, phù hợp với từng độ tuổi.

Nội dung giáo dục an toàn số cần được cập nhật liên tục trước các xu hướng công nghệ mới; xây dựng "Hệ sinh thái trách nhiệm" vững chắc trong bảo đảm an toàn số của trẻ em với sự kết hợp chặt chẽ của 4 trụ cột: Gia đình lắng nghe, đồng hành - Nhà trường giáo dục nền tảng - Cơ quan chức năng dẫn dắt, bảo vệ pháp lý - và Doanh nghiệp công nghệ chủ động rà soát, loại bỏ nguy cơ từ gốc rễ thuật toán, thiết kế của các sản phẩm số.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Cùng với đó, cần lan tỏa giá trị thực chất và mô hình hóa. Không dừng lại ở các sự kiện ngoại khóa đơn lẻ, cần đúc rút những phương pháp hiệu quả để tích hợp thành hoạt động sinh hoạt thường xuyên trong nhà trường; đồng thời phát huy sức mạnh lan tỏa của chính các em học sinh, biến mỗi học sinh trở thành một “đại sứ số” chia sẻ văn hóa mạng văn minh, lành mạnh tới bạn bè xung quanh.

Về phía các em học sinh, là thế hệ công dân số tương lai của đất nước, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng mong rằng mỗi khi bước vào thế giới mạng, các em luôn mang theo cho mình ba nguyên tắc cơ bản: Kiểm chứng trước khi tin; tỉnh táo khi chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cảm thấy không an toàn.

Ba trụ cột trang bị kỹ năng làm chủ thế giới số

Teen Safety School Tour 2026 được thiết kế theo phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp ba trụ cột An toàn số – Sức khỏe số – Thiếu niên nói.

Các nội dung được truyền tải thông qua trò chơi tương tác, kịch ứng tác, tranh biện và xử lý tình huống, giúp học sinh trực tiếp thực hành thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia và cán bộ Phòng An ninh mạng tại địa phương tham gia chia sẻ kiến thức chuyên môn, hướng dẫn học sinh nhận diện thủ đoạn lừa đảo, dấu hiệu cảnh báo và cách ứng phó khi gặp nguy cơ trên không gian mạng.

Phát biểu tại lễ khởi động, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, cho biết Internet mang lại nhiều cơ hội học tập, giúp trẻ em tiếp cận kiến thức về lịch sử, khoa học và khám phá thế giới. Tuy nhiên, để tận dụng những lợi ích này, các em cần được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa rủi ro trên môi trường mạng.

Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em khuyến nghị học sinh chủ động lên tiếng khi gặp nguy cơ hoặc cảm thấy không an toàn trên mạng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô, cha mẹ hoặc gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Đây là kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh từ trẻ em và cha mẹ khi cần hỗ trợ.

Theo bà, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình và các đơn vị liên quan có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ quyền trẻ em, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.

Lan tỏa kỹ năng an toàn số qua mạng lưới Đại sứ Vaccine Số

Một điểm nhấn của chương trình là phát triển mạng lưới Đại sứ Vaccine Số, gồm những người trẻ được tuyển chọn, tập huấn để đồng hành cùng các hoạt động tại trường học.

Thông qua phương pháp giáo dục đồng đẳng, các đại sứ sử dụng ngôn ngữ gần gũi, tình huống thực tế và hình thức tương tác phù hợp với lứa tuổi để giúp học sinh tiếp cận kiến thức an toàn số một cách tự nhiên, dễ hiểu và dễ áp dụng.

Nhà sáng tạo nội dung Phước Long, được biết đến với tên Mike Đen, đồng hành trong vai trò Đại sứ KOL, góp phần kết nối các hoạt động và lan tỏa thông điệp của chương trình.

Các đại sứ đồng thời là cầu nối để Ban tổ chức lắng nghe những mối quan tâm, trải nghiệm và đề xuất của học sinh, từ đó tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp giáo dục an toàn số.

Hành trình đến 10 trường học tại 5 tỉnh, thành phố

Sau lễ khởi động tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày 19/10, Teen Safety School Tour 2026 dự kiến tiếp tục được triển khai tại các trường học thuộc Hà Nội, Lào Cai, TP Hồ Chí Minh, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Tại mỗi điểm trường, nội dung được điều chỉnh phù hợp với độ tuổi, điều kiện thực tế và nhu cầu của học sinh. Đặc biệt, hoạt động tại Trường PTCS Xã Đàn chú trọng giáo dục bao trùm, tạo điều kiện để học sinh có những nhu cầu hỗ trợ khác nhau cùng tham gia.

Với thông điệp “Có Vaccine Số, tự tin khám phá – làm chủ thế giới số!”, chương trình kỳ vọng góp phần xây dựng thế hệ công dân số có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy sự chung tay của toàn xã hội trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.