Khơi dòng tài chính cho bất động sản khu công nghiệp trong chu kỳ tăng trưởng mới

Hội thảo quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, tổ chức tài chính, các nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCN.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) cho rằng KCN đang trở thành nền tảng của một hệ sinh thái sản xuất mới, trong đó hội tụ FDI, doanh nghiệp Việt Nam, công nghệ, logistics, năng lượng, nhân lực và tài chính.

TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: NK.

Theo TS. Lê Minh Nghĩa, dòng vốn FDI thế hệ mới không chỉ quan tâm đến đất sạch hay ưu đãi thuế mà đặt yêu cầu cao hơn về hạ tầng, năng lượng, logistics, môi trường, tiêu chuẩn ESG và chất lượng thể chế. Cuộc cạnh tranh thu hút FDI vì vậy đang chuyển từ “ưu đãi” sang “chất lượng”.

TS. Lê Minh Nghĩa cũng nhấn mạnh, với nhu cầu vốn lớn và thời gian đầu tư dài, khu công nghiệp cần đa dạng hóa nguồn vốn, từ tín dụng ngân hàng, trái phiếu, quỹ đầu tư, vốn quốc tế đến các công cụ tài chính xanh. Đồng thời, các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng cần được nhìn nhận trong mối liên hệ với tiến độ dự án và chi phí vốn. Do đó, việc tổ chức hội thảo nhằm tạo diễn đàn đối thoại về vấn đề hoàn thiện chính sách, thể chế và khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản khu KCN.

Bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NK.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nêu quan điểm: Hạ tầng KCN hiện không còn dừng ở quỹ đất mà chuyển sang phát triển hệ thống đồng bộ, hiện đại, xanh, đủ năng lực phục vụ các dự án công nghệ cao và quy mô lớn.

Bà Nguyễn Thị Bích Dung cho rằng nguồn vốn là yếu tố then chốt, khi các dự án hạ tầng KCN thường có tổng mức đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn dài. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm vốn mà còn phải đưa vốn đến đúng dự án, đúng thời điểm và với chi phí hợp lý.

Đáng chú ý, Hải Phòng đang triển khai Khu thương mại tự do có quy mô 6.292ha tại ba khu vực, định hướng phát triển công nghiệp, công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, tài chính và logistics. Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng về mặt bằng, điện, năng lượng, logistics và nhân lực để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư mới.

Đại diện BTC tặng hoa cho các đơn vị, doanh nghiệp tham dự hội thảo. Ảnh: NK.

Từ góc độ thu hút FDI, TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Liên chi hội Tài chính KCN nhận định dòng vốn mới đang hướng tới các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghiệp chính xác, năng lượng sạch và logistics.

Theo ông Thắng, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng tổng thể của hệ sinh thái công nghiệp, gồm nguồn điện ổn định, năng lượng xanh, logistics, nhân lực, hạ tầng số và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước.

Phiên thảo luận về chính sách, thể chế cho phát triển bất động sản trong KCN. Ảnh:NK.

Trong khuôn khổ hội thảo, hai phiên thảo luận tập trung vào chính sách, thể chế và giải pháp tài chính cho bất động sản KCN. Các chuyên gia trao đổi về những điểm nghẽn trong phát triển KCN, khả năng tiếp cận vốn, đa dạng hóa nguồn vốn từ tín dụng ngân hàng, trái phiếu, quỹ đầu tư, vốn quốc tế, PPP và tài chính xanh. Hội thảo cũng đặt vấn đề tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, qua đó nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng và lan tỏa công nghệ.