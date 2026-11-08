Khơi dòng sáng tạo, tiếp sức khởi nghiệp

TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI

Tại Đồng Tháp, cùng với nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (DN), hợp tác xã và những người KN đang từng bước mở rộng, hướng đến ứng dụng công nghệ, phát triển xanh và nâng cao giá trị sản phẩm.

Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Theo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, năm 2025, Đồng Tháp có 2.796 DN thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 15.962,6 tỷ đồng; số DN thành lập mới tăng 75,6% và vốn đăng ký tăng 65,8% so với năm trước. Ước 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.568 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 6.800 tỷ đồng.

Thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ DN tiếp cận nguồn lực, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và đưa hàng hóa lên các nền tảng thương mại điện tử cũng góp phần tạo thêm cơ hội cho các mô hình KN.

Trong lĩnh vực KN đổi mới sáng tạo, Cuộc thi KN và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2026 với chủ đề “KN xanh - Công nghệ số - Phát triển bền vững” thu hút 147 ý tưởng, dự án tham gia; có 28 dự án vào bán kết và 11 dự án vào chung kết.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, nhấn mạnh cuộc thi không chỉ nhằm lựa chọn, trao giải cho những dự án tiêu biểu, mà còn tạo môi trường để các ý tưởng được thử sức, sản phẩm được giới thiệu, dự án được góp ý, kết nối và có thêm cơ hội phát triển trong thực tế. Sau cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tập trung hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển thị trường và thương mại hóa.

Đáng chú ý, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ DN tỉnh Đồng Tháp thuộc Sở Tài chính cùng các DN, tổ chức đồng hành đã tham gia tư vấn sản phẩm OCOP, tư vấn kế toán, đào tạo kỹ năng quản trị, ươm tạo và kết nối thị trường.

Trung tâm trao tặng 28 suất tham gia chương trình “Ươm tạo Đàn sếu khởi nghiệp” và “Tâm thái doanh nhân - Giá trị cuộc sống” dành cho các dự án vào vòng bán kết.

Theo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, tỉnh đã ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KN đổi mới sáng tạo năm 2026, triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược quốc gia về KN sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045. Tỉnh cũng đưa vào vận hành thí điểm không gian làm việc chung hỗ trợ DN và KN, đồng thời xây dựng phương án vận hành Không gian KN và Đổi mới sáng tạo tỉnh.

TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ

Đồng Tháp hiện có 30 DN khoa học và công nghệ, 24 DN KN sáng tạo và 10 tổ chức khoa học và công nghệ. Đây là những nguồn lực quan trọng để thúc đẩy ứng dụng tri thức, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho các ý tưởng mới từng bước phát triển thành sản phẩm có giá trị trên thị trường.

Chị Nguyễn Phương Quyên, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên KN phường Mỹ Phong, lựa chọn phát triển sản phẩm thực phẩm lên men sinh học từ mật ong kết hợp các loại dược liệu địa phương.

Mô hình được triển khai theo hướng giảm tác động đến môi trường thông qua sử dụng năng lượng mặt trời, tận dụng phụ phẩm hữu cơ để ủ phân compost, chuyển dần từ bao bì nhựa sang chai thủy tinh và khuyến khích khách hàng tái sử dụng bao bì.

Chị Quyên còn ứng dụng các công cụ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào nghiên cứu, xây dựng thương hiệu, khảo sát thị trường và quản lý dữ liệu sản phẩm. Cơ sở đã được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm; sản phẩm “Nghệ mật ong lên men” có hồ sơ tự công bố.

Sau 6 tháng, mô hình tiêu thụ 1.000 chai sản phẩm đầu tiên, từng bước mở rộng kênh phân phối tại Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và trên các nền tảng trực tuyến. Sản phẩm cũng được giới thiệu tại các sự kiện quảng bá nông sản, sản phẩm địa phương.

Theo đó, để các mô hình KN phát triển lâu dài, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, tăng cường kết nối giữa DN với chuyên gia, đơn vị nghiên cứu và hệ thống phân phối.

Khi ý tưởng được đồng hành, KN sẽ có thêm điều kiện chuyển từ tiềm năng thành giá trị kinh tế thực chất, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế tư nhân và địa phương.