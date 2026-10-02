Khơi dòng sáng tạo - chuyển đổi số để bứt phá

Đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi số, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Xây dựng chính quyền số của tỉnh đang tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước. Các cấp, các ngành đang đẩy mạnh các giải pháp xây dựng chính quyền số, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đến nay, tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC đủ điều kiện đạt 89%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình phải xử lý trực tuyến, ký số chuyên dùng và trả kết quả trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích đạt 98%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 100%... Những kết quả cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi từ mô hình chính quyền quản lý truyền thống, chuyển mạnh sang mô hình quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số.

Hạ tầng viễn thông, Internet và hạ tầng số được đầu tư mở rộng đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đến 30/8/2026, toàn tỉnh có 98,71% số bản, tiểu khu, tổ dân phố và 98,4% dân số được phủ sóng 4G; tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 57,17% bản, tiểu khu tổ dân phố; tỷ lệ dân số phủ sóng băng rộng di động 5G đạt 67,1%; 100% xã có mạng thông tin băng rộng cố định (cáp quang)... Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản ước đạt 99,4%.

Viettel Sơn La giới thiệu về các thiết bị hiện đại tại Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

Phường Tô Hiệu là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng mức độ “Chuyển đổi số của UBND xã, phường tỉnh Sơn La” năm 2025 với 95,87 điểm. Ông Cầm Việt Quân, Chủ tịch UBND phường, cho biết: Phường đã chủ động đổi mới trong lãnh đạo, điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhân dân; tập trung xử lý công việc trên môi trường số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán điện tử; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.

Khát vọng đổi mới, sáng tạo, hòa nhịp trong kỷ nguyên số, Sơn La đã chính thức khai trương Trung tâm dữ liệu tỉnh với các cấu phần: Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La. Đây là bước tiến quan trọng xây dựng nền tảng quản trị hiện đại, chuyển từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu. Hiện nay, hệ thống đã quản lý tập trung và kết nối khoảng 31,5 triệu bản ghi dữ liệu từ 18 sở, ngành chuyên môn. Trung tâm dữ liệu tỉnh mở ra không gian mới để người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống.

Bà Hà Thị Ngọc Yến, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, cho biết: Việc chuẩn hóa và liên thông dòng chảy dữ liệu đã giúp Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi sát sao tình hình thực tế, nắm bắt thông tin tức thời trên các lĩnh vực. Từ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quản lý thu ngân sách, biến động thị trường, tình hình dịch bệnh, đến công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Đây chính là “đường băng” hạ tầng số quan trọng giúp chính quyền tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đưa ra chính sách nhanh chóng, chính xác, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Là thủ phủ cây ăn quả của vùng Tây Bắc với trên 85.000 ha cùng nhiều diện tích nông sản đặc sản có lợi thế cạnh tranh, Sơn La sở hữu nền tảng lớn để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị gia tăng và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường, việc đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Không gian trải nghiệm Robotics tại gian hàng Trường THPT Chuyên Sơn La.

Thực hiện định hướng đó, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh cùng các đơn vị chuyên môn phối hợp với các HTX, doanh nghiệp đưa nhiều tiến bộ kỹ thuật, quy trình canh tác hiện đại vào thực tiễn, ứng dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP vào sản xuất... khoa học - công nghệ đã thẩm thấu sâu vào từng mắt xích của chuỗi giá trị nông sản. Hiệu quả từ ứng dụng khoa học, công nghệ đã tạo sức bật trực tiếp cho hoạt động xuất khẩu của địa phương. Đến hết tháng 8/2026, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu của tỉnh Sơn La ước đạt 151,2 triệu USD, tăng 12,78% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 258 sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận OCOP. Bên cạnh đó, toàn tỉnh xây dựng sàn thương mại điện tử, thu hút 40 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia với 60 sản phẩm tiêu biểu; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động livestream giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản.

Chuyển đổi số cũng từng bước làm thay đổi thói quen tiêu dùng của nhân dân. Tại các chợ truyền thống, hình thức thanh toán qua mã QR ngày càng phổ biến. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, tỉnh triển khai chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công, với 41.600 lượt chi trả, tổng số tiền hơn 146 tỷ đồng. Đổi mới sáng tạo trong Y tế, Giáo dục và sức lan tỏa của “Bình dân học vụ số” cũng đạt nhiều kết quả. Ngành Y tế đã triển khai mô hình “Bệnh viện thông minh” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trạm y tế các xã vùng cao giúp thông tin khám chữa bệnh được lưu trữ đồng bộ, tra cứu thuận tiện. Cùng với đó, hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) cho phép các bác sĩ tuyến cơ sở kết nối trực tiếp với chuyên gia tuyến trên để hội chẩn, tư vấn điều trị cho các ca bệnh khó, giúp người dân vùng sâu, vùng xa thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Chương trình giáo dục thông minh và kho học liệu số đang được phủ sóng đến từng trường học, rút ngắn khoảng cách tri thức giữa khu vực trung tâm và vùng biên giới, khó khăn. Học sinh vùng cao có nhiều cơ hội tiếp cận bài giảng điện tử hiện đại, phương pháp học tập tương tác, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời hình thành các kỹ năng số cần thiết cho thế hệ tương lai.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào phổ cập kỹ năng số, mô hình “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng với lực lượng nòng cốt là các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các bản, tiểu khu. Cán bộ chuyên trách và đoàn viên thanh niên đã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn nhân dân từ cách sử dụng điện thoại thông minh tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đến việc thanh toán không dùng tiền mặt và nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Từ những khu vườn ứng dụng công nghệ cao, các nhà máy quản trị trên nền tảng số, dịch vụ y tế vượt khoảng cách địa lý, đến những lớp học kết nối không gian số… đã phản ánh sinh động về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh. Với tư duy mới, khí thế mới và phương thức vận hành dựa trên tri thức, dữ liệu và công nghệ, tỉnh Sơn La đang tạo nên những bước đột phá mới, quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững.