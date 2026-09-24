Khởi động sáng kiến nâng cao nước sạch, vệ sinh trường học vùng dân tộc thiểu số

Dự hội thảo có đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam; UNICEF Việt Nam; Hội LHPN tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS: Petrovietnam Phong Thổ, Bum Nưa, Dào San, Pa Tần và Hua Bum...

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Trưởng Ban Công tác phụ nữ Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu mục tiêu, nội dung, lộ trình triển khai sáng kiến; trao đổi về vai trò của nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân đối với sức khỏe, nhất là học sinh. Hội thảo cũng giới thiệu chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 của tỉnh Lai Châu, qua đó làm rõ yêu cầu phối hợp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Đại diện UNICEF Việt Nam chia sẻ về tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân với sức khỏe học sinh.

Các đại biểu tập trung thảo luận vai trò, trách nhiệm của hội LHPN, ngành Giáo dục và Đào tạo, nhà trường, giáo viên, học sinh, gia đình và cộng đồng; đồng thời chia sẻ thực trạng, khó khăn, tồn tại trong bảo đảm nước sạch, vệ sinh và thực hành vệ sinh cá nhân tại trường học. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, chú trọng truyền thông thay đổi hành vi và duy trì thói quen vệ sinh cho học sinh.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.

Sau hội thảo, các trường sẽ đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh; tham gia tập huấn, tổ chức truyền thông và các hoạt động thực hành vệ sinh cá nhân cho học sinh.