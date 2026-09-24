Khởi động sáng kiến nâng cao nước sạch, vệ sinh trường học vùng dân tộc thiểu số
Sáng 24/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với UNICEF Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo khởi động sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và THCS vùng dân tộc thiểu số”.
Dự hội thảo có đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam; UNICEF Việt Nam; Hội LHPN tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS: Petrovietnam Phong Thổ, Bum Nưa, Dào San, Pa Tần và Hua Bum...
Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu mục tiêu, nội dung, lộ trình triển khai sáng kiến; trao đổi về vai trò của nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân đối với sức khỏe, nhất là học sinh. Hội thảo cũng giới thiệu chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 của tỉnh Lai Châu, qua đó làm rõ yêu cầu phối hợp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh tại các cơ sở giáo dục.
Các đại biểu tập trung thảo luận vai trò, trách nhiệm của hội LHPN, ngành Giáo dục và Đào tạo, nhà trường, giáo viên, học sinh, gia đình và cộng đồng; đồng thời chia sẻ thực trạng, khó khăn, tồn tại trong bảo đảm nước sạch, vệ sinh và thực hành vệ sinh cá nhân tại trường học. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, chú trọng truyền thông thay đổi hành vi và duy trì thói quen vệ sinh cho học sinh.
Sau hội thảo, các trường sẽ đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh; tham gia tập huấn, tổ chức truyền thông và các hoạt động thực hành vệ sinh cá nhân cho học sinh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/khoi-dong-sang-kien-nang-cao-nuoc-sach-ve-sinh-truong-hoc-vung-dan-toc-thieu-so-1073904