Khởi động sáng kiến nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh tại 9 trường học vùng dân tộc thiểu số

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía UNICEF Việt Nam có ông Nguyễn Huy Du, Quyền Trưởng chương trình Vì sự sống còn và phát triển trẻ em.

Dự hội thảo có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế cùng đại diện chính quyền, Hội LHPN và các trường tham gia sáng kiến.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại Hội thảo.

Sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và THCS vùng dân tộc thiểu số” được triển khai trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết một số vấn đề cấp thiết cho học sinh tại 248 trường nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và THCS thuộc 248 xã biên giới đất liền thuộc 3 tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2027.

Tại Điện Biên, sáng kiến triển khai tại 9 trường Phổ thông nội trú TH-THCS thuộc các xã Núa Ngam, Quảng Lâm, Nà Bủng, Nậm Kè, Sín Thầu, Thanh Nưa, Thanh Yên, Mường Nhà và Sam Mứn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt đề nghị các đại biểu đánh giá đúng thực trạng, xác định nhu cầu ưu tiên của từng trường để xây dựng giải pháp phù hợp, tránh áp dụng máy móc một mô hình chung. Việc cải thiện cơ sở vật chất cần gắn với truyền thông, giáo dục, hình thành thói quen vệ sinh cho học sinh; đồng thời làm rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp, nguồn lực và phương án quản lý, vận hành sau đầu tư. Đồng chí nhấn mạnh, nếu triển khai hiệu quả, 9 trường tham gia sáng kiến cần trở thành mô hình thực tiễn để tổng kết, lựa chọn giải pháp phù hợp và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Du, Quyền Trưởng chương trình Vì sự sống còn và phát triển trẻ em, UNICEF Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Trong chương trình hội thảo, các đại biểu được giới thiệu tổng quan dự án hỗ trợ 248 trường khu vực biên giới; kế hoạch, định hướng thực hiện Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2035 của tỉnh Điện Biên; trao đổi về tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân đối với sức khỏe, cuộc sống và quá trình học tập của trẻ em. Đặc biệt, các đại biểu nghe kết quả khảo sát thực trạng nước sạch, vệ sinh tại 9 trường tham gia sáng kiến, qua đó nhận diện rõ hơn những nhu cầu thực tế để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Toàn cảnh Hội thảo.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về thực trạng cơ sở vật chất nước sạch, vệ sinh tại các trường; khả năng tiếp cận và nguồn nước; tài liệu, kiến thức truyền thông; những khó khăn trong quá trình triển khai và cơ chế phối hợp giữa nhà trường, Hội LHPN, ngành Giáo dục, Y tế và chính quyền địa phương.

Đại biểu dự Hội thảo.