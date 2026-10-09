Khởi động mùa tuyển quân năm 2027

Đồng chí Võ Thị Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 3 Bảo Lộc kiểm tra công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 trên địa bàn phường

Sôi nổi từ cơ sở

Năm 2026, phường 3 Bảo Lộc là một trong số ít địa bàn trong toàn tỉnh có 100% thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS). Phát huy kết quả này, địa phương tiếp tục chủ động chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2027, triển khai các khâu ngay từ sớm.

Thượng tá Biện Đức Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường 3 Bảo Lộc cho biết, UBND phường đã sớm xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đồng thời kiện toàn Hội đồng NVQS, tổ chức rà soát, xét duyệt nguồn từ cơ sở. Qua xét duyệt, địa phương có hơn 500 thanh niên đủ điều kiện.

Cùng với rà soát, quản lý nguồn, Ban CHQS phường phối hợp với các đoàn thể, trường học tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS trong năm. Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống quê hương cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Từ ngày 6 đến hết ngày 10/10, Ban CHQS phường 3 Bảo Lộc tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS. Công tác khám được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, bởi đây là một trong những khâu quan trọng để lựa chọn nguồn có chất lượng, đáp ứng yêu cầu tuyển quân năm 2027.

Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân

Tại xã biên giới Thuận An, công tác chuẩn bị nguồn tuyển cũng được tiến hành chủ động, nghiêm túc, đúng quy định. Trung tá Lê Huy Hải - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Thuận An, cho biết Hội đồng NVQS xã phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Qua rà soát, toàn xã có hơn 180 công dân đủ tuổi đăng ký NVQS lần đầu, gần 500 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; trong đó, hơn 380 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển.

Là địa bàn rộng, xã Thuận An tổ chức khám tuyển tại 2 vị trí, cách nhau khoảng 6 km, gồm thôn Thuận Hạnh và thôn Đắk Thủy, tạo thuận lợi cho công dân tham gia.

Không chỉ chủ động chuẩn bị nguồn, tinh thần tình nguyện nhập ngũ của thanh niên cũng đang tạo điểm nhấn trong mùa tuyển quân năm nay. Trong đơn tình nguyện, thanh niên Phan Thái Khang, 18 tuổi, trú tại phường 3 Bảo Lộc viết: “Nếu trúng tuyển NVQS tôi sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật để trở thành một chiến sĩ giỏi để có thể được đứng vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Những lá đơn thể hiện ý chí, quyết tâm của tuổi trẻ đang được gửi đến Hội đồng NVQS tại các địa phương, góp phần tạo khí thế tích cực ngay từ đầu mùa tuyển quân.

Ban CHQS các xã, phường chủ động rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; phối hợp với chính quyền cơ sở phúc tra, kê khai đầy đủ thông tin lý lịch. Cùng với kiểm tra lý lịch, trình độ văn hóa và chỉ số thể lực sơ bộ, Hội đồng NVQS các địa phương kết hợp tuyên truyền, giải đáp những vấn đề công dân còn băn khoăn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp thanh niên yên tâm và tự giác chấp hành quy định.

Hội đồng NVQS tỉnh Lâm Đồng đã triển khai công tác tuyển quân năm 2027 và kết nối trực tuyến tới 124 Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Theo Ban Quân lực - cơ quan phụ trách nhiệm vụ tuyển quân thuộc Bộ CHQS tỉnh, đến cuối tháng 10, toàn bộ 124 xã, phường trên toàn tỉnh sẽ hoàn tất công tác khám sơ tuyển. Xác định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu mùa tuyển quân, với mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu, đồng thời bảo đảm chất lượng và đúng quy trình.

Hội đồng NVQS tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyển quân năm 2027, yêu cầu các địa phương thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định. Trong đó, việc xét duyệt nguồn phải được tiến hành chặt chẽ, chính xác; các nội dung liên quan phải được niêm yết, công khai đầy đủ.

Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân. Kết quả sơ tuyển và phân loại sức khỏe phải được công khai trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức theo quy định. Sau khi hoàn thành khám sức khỏe, cấp xã tổ chức bình cử ở cấp thôn và cấp xã, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng và hiệu quả. Việc lập, hoàn chỉnh hồ sơ NVQS, hồ sơ đảng viên, đoàn viên và các thủ tục liên quan cũng được thực hiện theo đúng quy định.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu với tổng số 4.607 công dân lên đường nhập ngũ

Để công tác tuyển quân năm 2027 hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng và đúng quy trình, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã ký ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung này. Chỉ thị yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về NVQS, công an nhân dân và các văn bản liên quan; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu các cấp phải phát huy trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Việc thực hiện chặt chẽ từng khâu, đúng quy trình sẽ góp phần bảo đảm nguồn tuyển có chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu giao quân và tạo nền tảng cho mùa tuyển quân năm 2027 diễn ra an toàn, đúng quy định.

Để công tác tuyển quân năm 2027 hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng và đúng quy trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU. Chỉ thị yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về NVQS, công an nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị.