Theo đó, mùa khuyến mại diễn ra từ ngày 1/12/2026 đến ngày 2/2/2027. Chương trình nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, bình ổn thị trường và thu hút khách du lịch dịp cuối năm. Lễ phát động dự kiến diễn ra vào sáng 3/12/2026 tại Furama Resort Đà Nẵng, hưởng ứng Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 2 năm 2026 - The Second Vietnam Grand Sale in 2026 do Bộ Công Thương tổ chức.

Điểm nhấn của sự kiện là “Ngày hội khuyến mại hàng hiệu - Đà Nẵng Holiday Mega Sale 2026” tổ chức từ ngày 3 đến 6/12/2026, quy tụ khoảng 100 - 140 gian hàng thời trang, mỹ phẩm, cùng khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và đặc trưng của thành phố.

Cạnh đó, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ xuân, chương trình bình ổn thị trường và kết nối giao thương cũng sẽ được triển khai liên tục đến trước Tết Nguyên đán 2027 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.