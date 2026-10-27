Khởi động mùa du lịch đường biển

Xe du lịch xếp hàng dài chờ đón du khách lên bờ để bắt đầu chuyến tham quan.

Sau 10 chuyến tàu cập Cảng Phước An (xã Phước An), Đồng Nai đón 15 ngàn lượt du khách tham gia các tour trong ngày bảo đảm an toàn. Du khách được các hãng du lịch lữ hành đưa đón đến các điểm tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó trở về tàu và rời cảng trước khi trời tối.

Sẵn sàng đón khách

Theo thông tin từ Phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An, từ nay đến tháng 5-2027, theo lịch đăng ký của các đại lý, Cảng Phước An dự kiến tiếp nhận khoảng 50 chuyến tàu du lịch quốc tế, với hơn 100 ngàn lượt khách. Các hãng tàu du lịch đã và sẽ đưa tàu cập Cảng Phước An gồm: Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line, Holland America Line đến từ Mỹ; TUI Cruises đến từ Đức; Star Cruises và Adora Cruises đến từ Trung Quốc.

Thời gian qua, một số hãng tàu đã đến khảo sát để đưa các tàu cỡ lớn, sức chở 4-5 ngàn lượt khách mỗi chuyến. Để đón mỗi chuyến tàu, Cảng Phước An phối hợp chặt chẽ với đại lý và các cơ quan chức năng như: cảng vụ, bộ đội biên phòng, hải quan, y tế bố trí cầu bến riêng, bảo đảm khu vực đón khách thông thoáng, sạch sẽ, an ninh và an toàn; đồng thời tổ chức luồng di chuyển thuận tiện cho hành khách và phương tiện đưa đón. Đến nay, Cảng Phước An luôn sẵn sàng đón các cỡ tàu theo cấp phép của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hồng Chương, đại diện Công ty Đại lý tàu biển Hải Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Mùa du lịch năm nay, công ty dự kiến có khoảng 40-45 chuyến cập Cảng Phước An. Phần lớn là các tàu đi tour châu Á, khu vực Đông Nam Á. Các tàu xuất phát từ Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Malaysia. Công tác chuẩn bị cho du khách lên tàu nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, bảo đảm an toàn và tiết kiệm thời gian cho du khách làm thủ tục nhập cảnh.

Đánh giá về năng lực đón khách tại cảng, theo ông Nguyễn Hồng Chương, Cảng Phước An bảo đảm các tiêu chí về an toàn, thuận lợi với hệ thống cầu cảng tốt… góp phần cho mọi sắp xếp đón tàu cập cảng diễn ra theo đúng kế hoạch. “Tuy lúc đầu có hơi bối rối nên còn ảnh hưởng đến công việc nhưng đến nay thì công tác chuẩn bị đã ổn định, giúp du khách lên bờ nhanh chóng để tham gia các tour khám phá trong ngày” - ông Chương chia sẻ.

Cần thêm những sản phẩm du lịch địa phương

Tất cả du khách sau khi cập cảng đều tham gia các tour tham quan trong ngày do các hãng du lịch lữ hành của Việt Nam thực hiện. Những tour du lịch khi lên bờ đã được du khách chọn trước khi tàu cập cảng. Do đó, mọi công tác chuẩn bị đón tàu, làm thủ tục nhập cảnh cho du khách phải bảo đảm nhanh, đúng quy định và chính xác.

Du khách tham quan khu gian hàng bán quà lưu niệm.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phần lớn du khách đăng ký đi tour sau khi lên bờ, vẫn còn lượng khách và thuyền viên ở lại cảng. Các địa phương xung quanh Cảng Phước An có thể nắm bắt, tận dụng xây dựng các sản phẩm du lịch địa phương để phục vụ nhóm du khách này.

Cùng với các điểm tham quan, nhu cầu mua sắm quà lưu niệm của du khách cũng là một trong những kênh quảng bá sản phẩm địa phương cần được khai thác hiệu quả trong thời gian tới.

Là hộ kinh doanh gần 20 năm chuyên bán hàng lưu niệm tại các khu vực tàu biển cập cảng, bà Trần Thị Kim Thu, chủ hộ kinh doanh Bản Sắc Việt (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: Du khách lên bờ thường mua những món sản phẩm thủ công mỹ nghệ, áo du lịch mang bản sắc của Việt Nam. Những món quà này giá thành bình dân, hành khách dễ mang lên tàu.

Chia sẻ về vấn đề kết nối xây dựng các sản phẩm du lịch, bà Trần Thị Thu Trang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đồng Nai cho biết: Vừa qua, trung tâm đã phối hợp với đơn vị chức năng, doanh nghiệp du lịch lữ hành khảo sát các điểm đến với mong muốn xây dựng những tour du lịch mang đậm bản sắc địa phương, thưởng thức những món ngon, đặc sản vùng nước lợ hay tham quan các di tích, danh thắng. Hiện trung tâm đang tiếp tục rà roát, khảo sát điểm đến để xây dựng các sản phẩm du lịch địa phương phục vụ nhu cầu du khách quốc tế.

Nhằm tạo điều kiện cho du khách thuận lợi khi tàu cập Cảng Phước An, các lực lượng: hải quan, bộ đội biên phòng, cảng vụ… đã có sự phối hợp, bảo đảm về con người, an ninh trật tự. Các thủ tục về biên phòng, cảng vụ đều được hoàn chỉnh và hoàn thiện nhanh chóng nhất để mở ra tương lai phát triển du lịch cho thành phố Ðồng Nai.