Khởi động kiểm tra biên giới song phương Tuyên Quang (Việt Nam) – Bách Sắc (Trung Quốc) năm 2026

Đoàn đại biểu Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang đón Đoàn Ngoại vụ thành phố Bách Sắc nhập cảnh qua cửa khẩu Săm Pun.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Tuyên Quang; Đàm Giang Mai, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự thành phố Bách Sắc, Quảng Tây. Cùng dự có đại diện các cơ quan, đơn vị của thành phố Bách Sắc; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Vĩ, các Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun, Sơn Vĩ và trưởng các thôn biên giới.

Quang cảnh Lễ khởi động.

Kiểm tra liên hợp biên giới song phương là hoạt động được hai bên phối hợp tổ chức thường xuyên, nhằm tăng cường trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới. Qua đó, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

Tại buổi lễ, đại diện hai bên bày tỏ tin tưởng hoạt động kiểm tra lần này sẽ tạo điều kiện để các lực lượng chức năng cùng khảo sát thực địa, trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới thời gian qua. Đồng thời, thống nhất những nội dung cần phối hợp triển khai trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị và địa phương biên giới hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) và thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc).

Đoàn đại biểu kiểm tra biên giới và tô sơn tại mốc 519/1.

Ngay sau lễ khởi động, đoàn đại biểu hai bên tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực cột mốc 519 đến cột mốc 519/2 và khu vực cột mốc 504. Các lực lượng phối hợp phát quang, vệ sinh, tô sơn mốc giới; kiểm tra, đánh giá hiện trạng, mức độ ổn định của đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới tại các khu vực kiểm tra.