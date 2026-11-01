Khởi động khuôn khổ hợp tác mới giữa EU và Canada

Các đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh Canada-EU ở Montreal. (Ảnh: Trang X của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa)

Tuyên bố chung xác định mục tiêu xây dựng một “liên minh vì tương lai”. Trọng tâm của khuôn khổ hợp tác mới là tái định hình chuỗi cung ứng chiến lược, dỡ bỏ rào cản thị trường và khơi thông dòng vốn đầu tư.

Một kết quả đáng chú ý của hội nghị là hai bên hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại kỹ thuật số. Hiệp định này sẽ bổ sung cho Hiệp định Kinh tế và Thương mại toàn diện (CETA), nhằm giảm các rào cản trong giao dịch trực tuyến và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số.

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và chính quyền Canada cũng đạt thỏa thuận cho phép EIB đầu tư vào các dự án khoáng sản thiết yếu của Canada, hướng tới bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho phát triển quốc phòng và chuyển đổi năng lượng.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Canada sang EU, đồng thời thúc đẩy hợp tác về năng lượng sạch, công nghệ hạt nhân và bảo vệ hạ tầng năng lượng. Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo, kết nối và định vị vệ tinh, đồng thời khởi động công tác chuẩn bị để Canada tham gia chương trình trao đổi giáo dục Erasmus+ và hệ thống định vị vệ tinh Galileo của EU.

Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết, Canada và EU đang hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác sâu rộng với việc Canada có thể trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, trong những tháng tới, Canada và EU sẽ xác định nội dung, quy mô và phạm vi của hình thức thành viên này.