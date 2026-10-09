Khởi động 'Không Một Mình' mùa 2: Để trẻ em luôn có một điểm tựa

Lễ Khởi động Chiến dịch “Không một mình” mùa 2.

Ngày 9/10, tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương” chính thức khởi động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Tham dự lễ khởi động có Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05, Bộ Công an); Thượng tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng 1, Cục An ninh mạng, Tổng Thư ký Hiệp hội An ninh mạng quốc gia; ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam. Sự kiện còn có đại diện các cơ quan thuộc Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC cùng các đơn vị đối tác.

Thông điệp chiến dịch mùa 2 “Kết nối không tổn thương” - Phòng chống xâm hại trực tuyến.

Do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, chiến dịch có sự bảo trợ của các bộ, ngành liên quan và các tổ chức quốc tế, phối hợp với Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Chương trình được triển khai trên toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026, tập trung vào công tác phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ là đơn vị đồng hành truyền thông của chiến dịch trong năm 2026, hướng tới đưa kiến thức, kỹ năng an toàn số đến gần hơn với trẻ em, gia đình và nhà trường.

Xây dựng hệ sinh thái bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Phát biểu khai mạc chiến dịch, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đồng thời khẳng định giá trị của chiến dịch không chỉ nằm ở quy mô triển khai hay mức độ tiếp cận, mà còn ở những thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phát biểu khai mạc chương trình.

Từ việc đặt ra câu hỏi trẻ em đang phải đối mặt với những nguy cơ nào trên không gian mạng, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng cần cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái bảo vệ trẻ em, trong đó mỗi lực lượng đều có vai trò và trách nhiệm cụ thể.

“Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của nhiều lực lượng, nhưng trước hết là ở sự phối hợp của các lực lượng. Xin quý vị đừng để trẻ em lạc bước trong chính ngôi nhà của mình”, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Cùng chia sẻ quan điểm về trách nhiệm chung trong bảo vệ trẻ em, bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, khẳng định UNICEF luôn sẵn sàng sát cánh cùng Chính phủ Việt Nam, trẻ em và thanh thiếu niên, các gia đình, nhà trường, cộng đồng, tổ chức xã hội và khu vực tư nhân để xây dựng môi trường số nơi mọi trẻ em đều được bảo vệ, được trao quyền và có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Bà nhấn mạnh: “Bởi vì trẻ em không bao giờ phải chọn lựa giữa việc được kết nối và việc được an toàn.”

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp nối dấu ấn, mở rộng hành trình

Năm 2025, chiến dịch “Không Một Mình” được triển khai tại hơn 6.100 điểm trường, 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh. Các hoạt động trực tuyến đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem, tiếp cận 40 triệu người dùng, với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung.

Rapper Đen là một trong các Đại sứ đồng hành cùng chiến dịch.

Tiếp nối kết quả này, mùa thứ hai hướng tới việc giúp trẻ nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ, mạnh dạn lên tiếng và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết; đồng thời khuyến khích gia đình, nhà trường và cộng đồng trở thành điểm tựa an toàn cho các em.

Với vai trò đơn vị đồng hành truyền thông, Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ hướng tới truyền tải kiến thức về an toàn số và ứng xử có trách nhiệm trên mạng thông qua các nội dung giáo dục phù hợp với lứa tuổi. Đây cũng là cách đưa những vấn đề tưởng chừng phức tạp của môi trường số đến gần hơn với trẻ em, giúp các em từng bước hình thành kỹ năng cần thiết trong học tập, giao tiếp và cuộc sống.

MC Khánh Vy là một trong những KOL, KOC, đồng hành với chiến dịch Không một mình.

Từ ngày 10/10 đến 10/12/2026, chiến dịch sẽ được triển khai trên toàn quốc với sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, nhà trường và cộng đồng. Để trẻ em không phải đơn độc khi đối diện với những nguy cơ trên mạng, điều cần thiết không chỉ là dạy các em cách tự bảo vệ mình, mà còn là xây dựng một môi trường nơi các em được lắng nghe, tôn trọng và kịp thời giúp đỡ.

Đó cũng là ý nghĩa cốt lõi của thông điệp “Kết nối không tổn thương” - để mỗi kết nối trên không gian mạng không chỉ mở ra cơ hội sẻ chia, mà còn trở thành điểm tựa giúp trẻ em an tâm khám phá và trưởng thành trong thế giới số.