Khởi động hội thi 'Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất'

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3289/QĐ-BNNMT về Kế hoạch tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 trên phạm vi toàn quốc.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; hướng tới biểu dương những mô hình du lịch nông thôn gắn với giá trị đặc sắc, bản sắc văn hóa, sản phẩm hấp dẫn và định hướng phát triển xanh, bền vững.

Khu du lịch Sin Suối Hồ tại tỉnh Lai Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: NNMT.

Đối tượng tham gia là các “điểm đến du lịch nông thôn” được UBND cấp tỉnh lựa chọn và đề cử bằng văn bản. Các điểm đến tham gia được đánh giá theo nguyên tắc: Lấy bản sắc và chất lượng làm trung tâm; lợi ích cộng đồng làm giá trị cốt lõi; trải nghiệm của du khách làm thước đo; phát triển bền vững làm mục tiêu hướng đến.

Bộ tiêu chí tập trung vào 4 nhóm nội dung gồm: Sản phẩm du lịch đặc sắc; giá trị cộng đồng; phát triển bền vững và quản lý rủi ro; xúc tiến du lịch và chuyển đổi số.

Cũng theo Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Hội thi năm 2026 có 2 hạng mục giải thưởng. Hạng mục “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất - Viet Nam’s Best Rural Tourism Destination” được trao cho 5 điểm đến do Ban Giám khảo đánh giá, lựa chọn theo Thể lệ Hội thi.

Hạng mục “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam được cộng đồng bình chọn - Vietnam’s People’s Choice Rural Tourism Destination” được trao cho 3 điểm đến nhận được số lượt bình chọn cao nhất. Các điểm đến đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, biểu trưng Hội thi và tiền thưởng theo quy định hiện hành.

Ban Tổ chức đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, lựa chọn và hỗ trợ các điểm đến du lịch nông thôn đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ tham gia Hội thi.

Việc lựa chọn phải bảo đảm công khai, khách quan, ưu tiên những điểm đến tiêu biểu, có tính đại diện và khả năng lan tỏa. Mỗi tỉnh, thành phố được đề cử tối đa 2 hồ sơ theo quy định của Thể lệ Hội thi.

Các địa phương hoàn thiện và gửi hồ sơ trước ngày 15-10-2026. Văn bản đề cử của UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia. Hồ sơ sản phẩm được nộp trực tuyến theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Công tác đánh giá, bình chọn và chấm điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30-11-2026. Lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ Lễ khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày 6-12-2026.