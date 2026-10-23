Khởi động hành trình tìm kiếm Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028

Cuộc thi do Công ty cổ phần Truyền thông Đa Phong Cách phối hợp với Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và VTV8 (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức.

Theo Ban tổ chức, chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình” thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần chủ động hội nhập của thế hệ phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. Cuộc thi không chỉ tìm kiếm những gương mặt nổi bật về nhan sắc mà còn chú trọng trí tuệ, tài năng, lòng nhân ái, ý thức cộng đồng và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực.

Ban Tổ chức giới thiệu về cuộc thi. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của mùa thi 2028 là tăng cường gắn kết các hoạt động tranh tài với trải nghiệm văn hóa, du lịch tại những điểm đến trên cả nước. Các thí sinh dự kiến được tham gia các hoạt động khám phá di sản, tìm hiểu ẩm thực, làng nghề, gặp gỡ người dân và những người làm du lịch địa phương. Từ trải nghiệm thực tế, các thí sinh được khuyến khích xây dựng ý tưởng, sản phẩm truyền thông nhằm giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam theo cách sáng tạo, chân thực và giàu bản sắc.

Bên cạnh nhan sắc và kỹ năng trình diễn, sự am hiểu về văn hóa, lịch sử, di sản, ẩm thực, làng nghề cùng khả năng ngoại ngữ, thuyết trình và sáng tạo nội dung sẽ được chú trọng trong quá trình đánh giá. Ban tổ chức kỳ vọng tìm kiếm những gương mặt có tiềm năng trở thành đại sứ quảng bá văn hóa, du lịch, có khả năng truyền cảm hứng và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị tại chương trình. Ảnh: BTC

Các hoạt động nhân ái, bảo vệ môi trường cũng được định hướng gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương. Đáng chú ý, Ban tổ chức dự kiến tiếp tục đồng hành cùng Hoa hậu, Á hậu sau đăng quang thông qua các chương trình xúc tiến điểm đến, sự kiện văn hóa, chiến dịch truyền thông và dự án cộng đồng, nhằm phát huy vai trò, sức ảnh hưởng của người đẹp trong quảng bá du lịch Việt Nam.

Năm 2028 cũng đánh dấu chặng đường 20 năm kể từ lần đầu cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam được tổ chức vào năm 2008, với ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh Phan Thị Ngọc Diễm. Sau đó, cuộc thi trở lại vào năm 2022 tại Phú Quốc với chủ đề “Lan tỏa hương sắc Việt”, tìm ra Hoa hậu Lương Kỳ Duyên.

Năm 2024, cuộc thi tiếp tục được tổ chức với các hoạt động tại Sa Pa (Lào Cai) và Cẩm Phả (Quảng Ninh), trao vương miện cho Phạm Thị Ngọc Quỳnh. Mùa thi 2026 mang chủ đề “Việt Nam bừng sáng”, đưa thí sinh trải nghiệm văn hóa, du lịch tại Sa Pa, khám phá Fansipan, tham gia hoạt động thiện nguyện tại Tả Van và khép lại với chiến thắng của Nguyễn Phương Linh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: BTC

Hướng tới dấu mốc hai thập kỷ, Ban tổ chức dự kiến triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm, xây dựng tư liệu về hành trình phát triển của cuộc thi, tổ chức giao lưu, tri ân các thế hệ Hoa hậu, Á hậu cùng những địa phương, đối tác đã đồng hành.

Ban giám khảo mùa thi 2028 dự kiến gồm các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, nghệ thuật, thời trang, nhân trắc học và truyền thông. Danh sách chính thức sẽ được công bố sau khi có xác nhận tham gia.

Thông qua mùa thi mới, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục kết nối nhan sắc với văn hóa, du lịch và trách nhiệm cộng đồng, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.