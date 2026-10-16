Giải thưởng Người truyền lửa chính thức được khởi động. Ảnh: Hà Trần

Chiều ngày 16/10, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO), dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phối hợp với Báo Đại Đoàn Kết chính thức khởi động Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026. Tiếp nối mùa giải đầu tiên được tổ chức năm 2025, chương trình năm nay bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS, đồng thời hoàn thiện cơ chế đánh giá nhằm nâng cao tính khách quan, minh bạch, mở rộng cơ hội tôn vinh những đóng góp tích cực từ cộng đồng.

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” hướng đến việc phát hiện và ghi nhận những cá nhân có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước. Không giới hạn ở những thành tích nổi bật hay các đóng góp đã được biết đến rộng rãi, chương trình đặc biệt quan tâm đến những con người đang âm thầm tạo ra thay đổi tích cực trong đời sống hằng ngày. Đó có thể là những sáng kiến cải thiện sinh kế, giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng, hoạt động bảo vệ môi trường hoặc những nỗ lực gìn giữ và pháthuy các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong năm 2026, phạm vi tôn vinh tiếp tục được mở rộng nhằm ghi nhận đóng góp từ nhiều thế hệ, ngành nghề và lĩnh vực. Bên cạnh những cá nhân đã có quá trình cống hiến lâu dài, chương trình dành thêm cơ hội cho người trẻ với các ý tưởng mới, cách tiếp cận sáng tạo trong giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Các sáng kiến có thể xuất phát từ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp, thiết kế, phát triển vật liệu, nghề thủ công truyền thống hoặc các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng, góp phần tạo ra giá trị tích cực và hướng tới phát triển bền vững. Việc mở rộng đối tượng giúp phát hiện thêm những nhân tố tích cực, đồng thời đưa các sáng kiến, mô hình và câu chuyện có ý nghĩa đến gần hơn với công chúng, khuyến khích những hành động thiết thực trong xã hội.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Lễ công bố giải thưởng. Ảnh: Hà Trần

Một điểm đáng chú ý của Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 là sự tham gia của hệ thống Mặt trận Tổ quốc tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước trong quá trình phát hiện, giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực tại địa phương.

Hoạt động đề cử diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12/2026, tập trung vào sáu lĩnh vực gồm Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng; Giáo dục – đào tạo nghề; Phát triển cộng đồng; Khoa học – công nghệ vì cộng đồng; Phát triển bền vững môi trường; Văn hóa – nghệ thuật vì cộng đồng. Việc xác định sáu lĩnh vực trọng tâm giúp mở rộng khả năng tiếp cận tới nhiều nhóm đối tượng, ghi nhận sự đa dạng của các hình thức đóng góp trong đời sống kinh tế - xã hội.

Từ danh sách đề cử, Ban tổ chức chọn 150 cá nhân tham gia vòng bình chọn công khai. Những câu chuyện, sáng kiến và kết quả đóng góp của các cá nhân được giới thiệu rộng rãi để cộng đồng tìm hiểu, tham gia bình chọn. Bên cạnh hình thức bình chọn trên trang thông tin chính thức của giải thưởng, chương trình năm nay bổ sung kênh bình chọn qua tin nhắn SMS, tạo thêm điều kiện để người dân tham gia.

Trên cơ sở đó, 15 gương mặt nổi bật sẽ được lựa chọn theo cơ chế kết hợp giữa đánh giá chuyên môn và bình chọn cộng đồng. Trong đó, kết quả đánh giá của Hội đồng Thẩm định chiếm 70%, bình chọn của công chúng chiếm 30%. Cơ chế này được xây dựng nhằm kết hợp việc xem xét giá trị, mức độ đóng góp thực tế của từng cá nhân với sự ghi nhận, hưởng ứng từ cộng đồng.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết việc phát hiện và biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt từ cơ sở có ý nghĩa trong việc nhân rộng hành động tích cực, khơi dậy tinh thần tự lực và khát vọng cống hiến của mỗi người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cùng các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với Báo Đại Đoàn Kết để phát hiện, giới thiệu những cá nhân thực sự tiêu biểu, xứng đáng được tôn vinh.

Đồng quan điểm, ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết nhấn mạnh việc triển khai chương trình tới 34 tỉnh, thành phố sẽ giúp đưa những câu chuyện ý nghĩa từ đời sống cơ sở đến gần hơn với công chúng cả nước. Báo Đại Đoàn Kết cùng hệ thống Mặt trận các cấp chú trọng tính khách quan, công tâm trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và bình xét, bảo đảm những cá nhân được vinh danh thực sự là những tấm gương có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO phát biểu tại Lễ công bố giải thưởng. Ảnh: Hà Trần

Về phía doanh nghiệp đồng hành, ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO, cho rằng tinh thần không ngừng vươn lên của người Việt Nam được thể hiện qua ý chí bền bỉ, sự gắn kết cộng đồng, tinh thần sáng tạo, ham học hỏi và sẵn sàng thử nghiệm những cách làm mới. Những giá trị này ngày càng được phát huy với sự tham gia của thế hệ trẻ.

Thông qua giải thưởng, SABECO mong muốn kết nối những cá nhân có chung tinh thần cống hiến, đồng thời lan tỏa các sáng kiến và đóng góp tích cực tới đông đảo công chúng. Theo ông Lester Tan, sự phát triển của đất nước được tạo nên từ những nỗ lực của nhiều cá nhân, không phân biệt địa phương, lĩnh vực hay thế hệ.

Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp với sự phát triển của Việt Nam, gắn với tinh thần “Vietnam Together, Thrive as One - Việt Nam, Kề Vai Đi Lên”.

Không dừng lại ở hoạt động biểu dương, Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” hướng tới việc kết nối những cá nhân có chung tinh thần cống hiến, khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các sáng kiến mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngày càng có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc phát hiện và tôn vinh những giải pháp xuất phát từ thực tiễn góp phần khuyến khích các ý tưởng mới được ứng dụng, phát triển và lan tỏa.

Sự phối hợp giữa hệ thống Mặt trận Tổ quốc, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng giúp tạo thêm cơ hội để những đóng góp ở cơ sở được ghi nhận, thúc đẩy sự kết nối giữa các cá nhân, tổ chức cùng hướng tới những giá trị tích cực.