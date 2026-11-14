Khởi động Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026, kết nối di sản và sáng tạo

Quang cảnh buổi họp báo công bố Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026.

Ban tổ chức cho biết, các tác phẩm, sản phẩm, công trình và dự án dự giải phải được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 15/11/2025 đến ngày 15/12/2026, trừ những trường hợp có quy định riêng. Ban tổ chức tiếp nhận đề cử qua trang web của giải thưởng, dự kiến công bố danh sách đề cử chính thức ngày 9/1/2027 và tổ chức lễ trao giải trong tháng 2/2027.

Theo Ban tổ chức, nhóm Tinh hoa Âm nhạc xét chọn bài hát, album, MV và chương trình biểu diễn của năm, đồng thời vinh danh nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ. Nhóm Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực dành cho văn học, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh và bảo tồn di sản văn hóa, nghệ thuật.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Ở nhóm Tinh hoa Lan tỏa, Ban tổ chức xét chọn tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm du lịch văn hóa, sự kiện văn hóa, dự án sáng tạo và truyền thông có ảnh hưởng tích cực, đồng thời bình chọn 5 nghệ sĩ lan tỏa văn hóa Việt. Giải đặc biệt Tinh hoa Cống hiến ghi nhận những đóng góp lâu dài cho cộng đồng và đời sống văn hóa, nghệ thuật.

Hội đồng giám khảo mùa giải năm nay có Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, họa sĩ Vi Kiến Thành, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ly Ly, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, ông Nguyễn Ngọc Hồi, nhà báo Phan Hoàng, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, Nghệ sĩ Ưu tú Tuyết Thu, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Xuân và Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu.

Đại diện Ban Giám khảo chia sẻ và giải đáp các thông tin về giải thưởng. Ảnh: BTC

Giải thưởng do Báo Văn Hóa, Tạp chí Vietnam Travel và Công ty TNHH Truyền thông Sáng tạo ZOA phối hợp tổ chức, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Mùa giải thứ hai mang thông điệp “Đánh thức di sản - Lan tỏa tinh hoa - Kết nối điểm đến”, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Ông Phan Thanh Nam, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Văn Hóa, Trưởng Ban tổ chức, cho rằng việc phát hiện và tôn vinh những tác phẩm, sáng kiến thể hiện bản sắc và sức sáng tạo của người Việt góp phần bồi đắp sức mạnh mềm quốc gia. Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, truyền thông đa phương tiện giúp văn nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung trẻ có thêm cách kể chuyện văn hóa Việt Nam để tiếp cận công chúng.

Thành viên Hội đồng chuyên môn về Bảo tồn di sản văn hoá nghệ thuật. Ảnh: BTC

Theo nhà báo Nguyễn Việt Lộc, Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Travel, di sản kiến trúc, làng nghề, nghệ thuật dân gian, lễ hội và tri thức bản địa là những chất liệu để phát triển sản phẩm văn hóa và du lịch. Qua giải thưởng, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị đặc trưng của từng vùng miền.

Ngoài hoạt động xét chọn, Ban tổ chức sẽ triển khai Tinh Hoa Việt Collection để giới thiệu các thương hiệu, nhân vật tiêu biểu và kết nối doanh nghiệp du lịch với những người làm văn hóa, nghệ thuật. Chuỗi phim tài liệu về lễ hội Việt Nam dự kiến ra mắt từ ngày 22/11 trên các nền tảng số, hướng đến công chúng trẻ và khán giả quốc tế.