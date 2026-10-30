Khởi động Giải quần vợt đồng đội lần thứ nhất

Giải diễn ra ngày 21/11 tại cụm sân Euro Village 2 (phường Hòa Xuân) và Làng thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường). Nội dung thi đấu gồm: đôi hỗn hợp DTR 1240, đôi nam DTR 1280, đôi nam DTR 1400, đơn nam DTR. Điểm đặc biệt của giải là thể thức đồng đội “Davis Team”, nơi chiến thắng không chỉ đến từ kỹ thuật cá nhân mà còn phụ thuộc vào chiến thuật, sự phối hợp và tinh thần đoàn kết của tập thể.

Mỗi đội đăng ký tối đa 14 thành viên, tranh tài ở 4 nội dung với điểm trình tham chiếu theo hệ thống DTR của Liên đoàn Quần vợt Đà Nẵng. Các đội thi đấu vòng bảng, tính kết quả qua các nội dung để xác định những tập thể xuất sắc giành quyền vào bán kết.

Với thông điệp “Kết nối đam mê - Gắn kết đồng đội - Lan tỏa phong trào”, giải hứa hẹn là ngày hội của cộng đồng quần vợt Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Các đội đăng ký tham dự về Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng trước ngày giải khởi tranh.