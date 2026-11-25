Đây là sân chơi hấp dẫn, nối tiếp thành công của Giải quần vợt Đà Nẵng mở rộng năm 2026 tranh cúp Hòa Bình do Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng tổ chức sau thành công của đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh để vận động viên giao lưu, thi đấu rèn luyện sức khỏe, tăng cường gắn kết cộng đồng. Thông qua giải, đẩy mạnh sự phát triển của phong trào quần vợt nói riêng và thể dục - thể thao nói chung. Đối tượng tham dự giải là các vận động viên phong trào trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố của cả nước.

Theo kế hoạch, giải diễn ra ngày 9 và 10/1/2027 tại sân Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn). Các vận động viên thi đấu nội dung đôi hỗn hợp trình 1250 DTR và đôi nam trình 1300 DTR. Các vận động viên đăng ký tham dự về Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng trước ngày giải khởi tranh tại địa chỉ “danangtennis.com”.