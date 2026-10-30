Khởi động Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run 2026

Ban tổ chức trao tặng quà đến người dân địa phương trong khuôn khổ chương trình

Ngày 30.10, tại phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt phối hợp Tập đoàn Quốc tế Truyền thông (IMC) ký kết hợp tác tổ chức Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run 2026. Giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27.12, kết hợp hoạt động thể thao với quảng bá cảnh quan, văn hóa địa phương và gây quỹ khuyến học.

Theo công bố tại buổi lễ, giải chạy có ba cự ly 5km, 15km và 30km, dự kiến thu hút khoảng 1.000 vận động viên tham gia. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, hướng đến phát triển phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, đồng thời giới thiệu cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa của vùng Cầu Đất.

Với thông điệp “Run through Nature”, giải được xây dựng theo mô hình kết hợp đường giao thông và địa hình tự nhiên. Các cung đường hướng đến giới thiệu những nét đặc trưng của Cầu Đất như đồi chè, vùng sản xuất nông nghiệp, điện gió và không gian văn hóa cộng đồng.

Lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt và Tập đoàn Quốc tế Truyền thông (IMC) ký kết hợp tác tổ chức Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run 2026

Bên cạnh hoạt động của giải, chương trình cũng hướng đến kết nối các sản phẩm địa phương, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và tham quan, qua đó tạo thêm cơ hội để người dân, du khách tìm hiểu cảnh quan và đời sống tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt Hồ Thị Bích Vân nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và đơn vị tổ chức để xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai giải một cách bài bản.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, các quy trình vận hành, hậu cần, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và công tác y tế cần được rà soát kỹ lưỡng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm an toàn cho người dân, vận động viên tham gia. Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, giải chạy còn là dịp giới thiệu hình ảnh địa phương và cảnh quan thiên nhiên đến đông đảo du khách.

Ông Lâm Anthony, Giám đốc điều hành kênh truyền hình TodayTV, đại diện Tập đoàn IMC cho biết đơn vị mong muốn giải chạy trở thành hành trình kết nối con người với thiên nhiên, góp phần quảng bá vẻ đẹp cảnh quan và văn hóa của vùng đất Xuân Trường - Đà Lạt.

“Chúng tôi tin rằng, khi thể thao gắn liền với thiên nhiên và trách nhiệm xã hội, mỗi bước chạy không chỉ mang lại sức khỏe, mà còn góp phần tạo nên những giá trị thiết thực cho địa phương và thế hệ tương lai”, ông Lâm Anthony chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Trường - Đà Lạt Đinh Thị Thùy Dương tiếp nhận bảng trao tặng 150 phần quà từ đại diện Tập đoàn IMC - TodayTV

Một trong những nội dung của Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run 2026 là chương trình “Mỗi km - Một yêu thương”, gắn hoạt động chạy bộ với việc đóng góp cho Quỹ Khuyến học phường.

Theo cơ chế được công bố, mỗi ki-lô-mét đăng ký của vận động viên tương ứng với 1.000 đồng đóng góp vào quỹ. Cụ thể, mỗi lượt đăng ký cự ly 5km đóng góp 5.000 đồng; cự ly 15km đóng góp 15.000 đồng và cự ly 30km đóng góp 30.000 đồng.

Tại lễ ký kết, Tập đoàn IMC - TodayTV đã trao tặng 150 phần quà nhu yếu phẩm, tổng trị giá 52,5 triệu đồng cho người dân địa phương. Bà Đinh Thị Thùy Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Trường - Đà Lạt, đại diện tiếp nhận bảng trao tặng. Đại diện 12 tổ dân phố cũng nhận các phần quà tượng trưng tại chương trình.

Đại diện 12 tổ dân phố nhận các phần quà tượng trưng tại chương trình

Theo Ban Tổ chức, từ nay đến thời điểm diễn ra giải, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chuẩn bị công tác tổ chức, bảo đảm các điều kiện về đường chạy, hậu cần, an toàn và y tế. Thông tin đăng ký tham gia và thời điểm mở bán BIB sẽ được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của giải.

Với quy mô dự kiến khoảng 1.000 vận động viên, Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run 2026 là hoạt động thể thao mới tại địa phương. Hiệu quả của giải không chỉ nằm ở công tác tổ chức và số lượng người tham gia, mà còn ở việc bảo đảm an toàn, giữ gìn cảnh quan và tạo được sự gắn kết thiết thực với cộng đồng dân cư.