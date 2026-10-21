Khởi động Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội - Cúp Nestlé Milo 2026

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê phát biểu tại họp báo. Ảnh : Ngân Hà

Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức thường niên, với sự đồng hành của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thông qua nhãn hàng Nestlé Milo với vai trò nhà tài trợ chính. Qua 19 năm tổ chức, giải đấu ngày càng thu hút sự quan tâm của các cấp quản lý, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và đông đảo học sinh yêu thích môn bóng rổ.

Bước sang lần tổ chức thứ XX, giải năm 2026 ghi nhận sự tham gia của 96 đội bóng, gồm 65 đội nam và 31 đội nữ đến từ 80 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Số lượng đội tham dự tiếp tục cho thấy sức hút của giải đấu, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bóng rổ trong lứa tuổi học đường.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê trả lời các thắc mắc của các đơn vị tham dự. Ảnh: Ngân Hà.

Theo kế hoạch, vòng loại diễn ra trong các ngày 31-10, 1-11, 7-11 và 8-11 tại bốn điểm trường: Tiểu học Định Công (phân hiệu), Tiểu học Archimedes Academy, Tiểu học Bạch Mai (phân hiệu I) và Tiểu học Newton Goldmark.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn 32 đội vào Vòng chung kết, gồm 16 đội nam và 16 đội nữ. Ở mỗi nội dung, 15 đội có thành tích tốt tại vòng loại cùng một đội được đặc cách sẽ giành quyền góp mặt tại vòng đấu cuối cùng.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Đây là dịp để các đội bóng thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần đồng đội và bản lĩnh thi đấu sau quá trình tranh tài ở vòng loại.

Đồng hành cùng giải đấu, nhãn hàng Nestlé Milo tiếp tục hỗ trợ công tác tổ chức, cung cấp đồng phục cho các đội tham dự và miễn phí thức uống giàu năng lượng từ mầm lúa mạch Nestlé Milo, góp phần tiếp sức cho các học sinh trong quá trình thi đấu.

Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu. Ảnh: Ngân Hà

Về cơ cấu giải thưởng, ở mỗi nội dung nam và nữ, đội vô địch sẽ nhận cờ, cúp, huy chương vàng và tiền thưởng; đội giành giải nhì nhận cờ, huy chương bạc và tiền thưởng. Hai đội ở mỗi nội dung được trao giải ba, với phần thưởng gồm cờ, huy chương đồng và tiền thưởng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải Phong cách và Phong cách Động Lực cho một đội nam, một đội nữ ở mỗi hạng mục; giải dành cho đội có tinh thần thi đấu tích cực và giải Vận động viên xuất sắc nhất dành cho một vận động viên nam, một vận động viên nữ.

Cúp vô địch của giải. Ảnh: Ngân Hà

Với sự tham gia của đông đảo đội bóng đến từ các trường tiểu học, Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội - Cúp Nestlé Milo 2026 tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển phong trào thể thao học đường, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng vận động và bồi dưỡng tinh thần đoàn kết thông qua thi đấu thể thao.