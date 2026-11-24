Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án "Phát triển và áp dụng thí điểm trợ lý khuyến nông ảo cho 2 ngành gạo và cà phê tại Việt Nam".

Dự án được triển khai sau khi có quyết định phê duyệt của Chính phủ vào tháng 10/2026, hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tư vấn kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh và thích ứng biến đổi khí hậu cho người sản xuất.

Dự án do Google tài trợ thông qua Grow Asia và Edufarmers với tổng kinh phí dự kiến 700.000 USD (tương đương khoảng 17,5 tỷ đồng), thực hiện trong giai đoạn 2026–2028. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là chủ dự án phía Việt Nam, phối hợp cùng Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam và các đối tác liên quan tổ chức thực hiện.

Trợ lý khuyến nông ảo được xây dựng bằng tiếng Việt, sử dụng miễn phí, có tên hiển thị "Nông Ơi AI - Trợ lý khuyến nông ảo" và tên gọi thân thiện hằng ngày là "Nông Ơi".

Theo ông Đỗ Đà Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, công cụ hướng tới hỗ trợ hoạt động khuyến nông nhanh hơn, rộng hơn, chính xác hơn và sát với thực tiễn đồng ruộng, vườn cây, không thay thế vai trò của cán bộ khuyến nông.

Trước khi đưa vào tư vấn, dữ liệu của dự án trải qua quy trình chuẩn hóa gồm thu thập quy trình canh tác, câu hỏi thực tế và hình ảnh sâu bệnh; thẩm định chuyên môn, nguồn gốc và quyền sử dụng nội dung; tích hợp, Việt hóa do DayaTani thực hiện dưới điều phối của Edufarmers và Grow Asia; sau đó kiểm thử, sửa lỗi cùng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và người dùng thí điểm.

Ở giai đoạn thí điểm có kiểm chứng, dự án dự kiến triển khai trên phạm vi 1.000 nông dân, gồm 500 người trồng lúa tại Cần Thơ và 500 người trồng cà phê tại Đắk Lắk. Theo lộ trình dự kiến đến năm 2028, các bên sẽ hoàn thiện kế hoạch và chuẩn hóa dữ liệu; thí điểm, đào tạo giảng viên nguồn, tập huấn kết hợp trực tiếp và trực tuyến; mở rộng có kiểm soát, đánh giá và chuyển giao vận hành.

Theo định hướng của sáng kiến, quá trình mở rộng hướng tới đưa trợ lý AI tiếp cận 100.000 nông hộ sản xuất nhỏ ngành lúa gạo và cà phê (tối thiểu 35% là phụ nữ), tập trung tại Đồng bằng sông Cửu Long (thí điểm tại Cần Thơ, mở rộng sang An Giang, Đồng Tháp) và Tây Nguyên (thí điểm tại Đắk Lắk, mở rộng sang Gia Lai, Lâm Đồng).

Theo bà Frederique Glazener, Trưởng bộ phận Chương trình khu vực của Grow Asia, định hướng của sáng kiến, quá trình mở rộng hướng tới đưa trợ lý AI tiếp cận 100.000 nông hộ sản xuất nhỏ ngành lúa gạo và cà phê.

Theo bà Frederique Glazener, Trưởng bộ phận Chương trình khu vực của Grow Asia, để công cụ số phát huy hiệu quả bền vững cần gắn với niềm tin của người dùng và hệ thống triển khai phù hợp. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống khuyến nông, đối tác công nghệ, tổ chức xã hội và doanh nghiệp chuỗi giá trị được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho mô hình khuyến nông ứng dụng AI do Chính phủ làm chủ, có khả năng nhân rộng trong nước và khu vực.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, thời gian qua lực lượng khuyến nông đã được đưa về cấp xã cùng đề án xây dựng khuyến nông cộng đồng, song dù mở rộng lực lượng đến đâu cũng khó bao phủ hết mọi nông dân nếu thiếu công cụ hỗ trợ. Theo ông, "lực lượng khuyến nông ảo" bổ sung thêm một hướng đi để đáp ứng yêu cầu khuyến nông bám sát đồng ruộng, hỗ trợ trực tiếp và đồng hành cùng nông dân.

Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh, sự tham gia của khuyến nông địa phương trong sàng lọc, kiểm chứng, điều chỉnh thông tin và sự đóng góp của nông dân; đồng thời cam kết Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ dành thời gian, nhân lực và nguồn lực đồng hành, vừa làm vừa hoàn thiện, điều chỉnh để giải pháp thực sự "ở lại" với đồng ruộng và đời sống sản xuất của bà con.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh nông nghiệp Việt Nam đang chuyển đổi theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và giá trị gia tăng cao, phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để dự án đạt được mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn đề nghị Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát huy vai trò chủ dự án, phối hợp với cơ quan chuyên môn và địa phương kiểm chứng dữ liệu sát điều kiện sản xuất Việt Nam; Grow Asia và Edufarmers phối hợp hoàn thiện công cụ, chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân; các bên tăng cường theo dõi, đánh giá, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ quy định pháp luật.