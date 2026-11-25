Nâng cao năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Tổ chức Xúc tiến thương mại Canada (TFO Canada) tổ chức Lễ khởi động Dự án “Hỗ trợ thương mại vì sự tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và thích ứng cao” (TRISEG).

Lễ khởi động Dự án “Hỗ trợ thương mại vì sự tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và thích ứng cao” (TRISEG)

Dự án do Bộ Toàn cầu Canada tài trợ thông qua TFO Canada, được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Văn kiện dự án tại Quyết định số 1332/QĐ-BCT ngày 5/6/2026. Dự án được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2030, nhằm thúc đẩy sự tham gia bền vững của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Đào Việt Anh, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada không ngừng phát triển thực chất, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột nổi bật.

Ông Đào Việt Anh, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc chương trình

Kể từ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, trao đổi thương mại song phương đã tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần vượt qua những rào cản kỹ thuật, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, chuyển đổi số, phát triển xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiếp nối kết quả hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại và TFO Canada giai đoạn 2021 - 2024, dự án TRISEG được xây dựng với những định hướng mới cả về quy mô và chiều sâu hỗ trợ kỹ thuật. “Dự án TRISEG là bước nâng cấp toàn diện cả về quy mô lẫn chiều sâu kỹ thuật, tập trung vào ba trọng tâm đột phá”, ông Đào Việt Anh nhấn mạnh.

Theo đó, bên cạnh hiện đại hóa năng lực hệ thống xúc tiến thương mại, dự án chú trọng thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bình đẳng giới, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi xanh, số hóa và tăng cường kết nối trực tiếp với các đối tác, nhà nhập khẩu quốc tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, dự án đặt mục tiêu hỗ trợ đào tạo kiến thức, kỹ thuật cho khoảng 500 - 1.000 lượt doanh nghiệp, trong đó bảo đảm khoảng 67% là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tập trung vào thương mại số và các điều kiện thâm nhập thị trường Canada.

Bà Francesca Bellone, Trưởng Ban Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam phát biểu tại chương trình

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, bà Francesca Bellone, Trưởng Ban Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho rằng, lễ khởi động TRISEG là bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada, trên nền tảng quan hệ thương mại, đầu tư ngày càng phát triển và cam kết thúc đẩy nền thương mại minh bạch, có tính dự đoán và dựa trên luật lệ.

Theo bà Francesca Bellone, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò trung tâm trong việc tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối cộng đồng với những cơ hội kinh tế mới. Thông qua TRISEG, Canada kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh, mức độ sẵn sàng xuất khẩu và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và điều hành.

Tháo gỡ rào cản, mở rộng cơ hội tại thị trường Canada

Trình bày tổng quan dự án, ông Ashraf Hossain, Quản lý dự án TRISEG, TFO Canada cho biết, dự án hiện được triển khai tại 16 quốc gia thuộc châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Tại Việt Nam, lĩnh vực thực phẩm chế biến được xác định là trọng tâm hỗ trợ nhờ tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Canada.

Ông Ashraf Hossain, Quản lý dự án TRISEG, TFO Canada trình bày tổng quan về dự án và định hướng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Kết quả đánh giá sơ bộ của TFO Canada đối với 30 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm cho thấy, mặc dù 25 doanh nghiệp đang tham gia xuất khẩu, song khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường Canada vẫn còn hạn chế.

Trong số 26 doanh nghiệp đang hoặc đã từng xuất khẩu thuộc mẫu khảo sát, chỉ có 7 doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhập khẩu của Canada; 18 doanh nghiệp từng gặp tình trạng lô hàng, đơn hàng hoặc hợp đồng bị từ chối, chậm trễ hoặc mất trong vòng 24 tháng. Những rào cản được ghi nhận tập trung vào khả năng tiếp cận thông tin thị trường, tìm kiếm nhà nhập khẩu, chi phí chứng nhận, thủ tục chứng từ, truy xuất nguồn gốc và năng lực chuyển đổi số.

Để từng bước tháo gỡ những khó khăn này, dự án TRISEG được triển khai trên năm trụ cột, gồm: Nâng cao mức độ sẵn sàng xuất khẩu; phát triển môi trường bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; số hóa; tiếp cận tài chính; bình đẳng giới và hòa nhập xã hội.

Đối với chuyển đổi số, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ xây dựng website, danh mục sản phẩm, bảng giá và phát triển sự hiện diện trên các nền tảng thương mại điện tử, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng quốc tế.

Trong lĩnh vực tài chính, TFO Canada dự kiến phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại và các tổ chức tài chính tại Việt Nam để cung cấp thông tin về nguồn vốn, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các sản phẩm tài chính và xây dựng hồ sơ vay vốn.

Cùng với đó, dự án hướng tới triển khai Quỹ Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải tiến quy trình sản xuất, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm xuất khẩu và kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu tại Canada.

Một trong những nội dung được TFO Canada đặc biệt chú trọng là chương trình đào tạo giảng viên nguồn, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tại các tổ chức hỗ trợ thương mại, bảo đảm duy trì hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ngay cả khi dự án kết thúc. “Ngay cả sau khi dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo này”, ông Ashraf Hossain cho biết.

Nghi thức công bố khởi động Dự án TRISEG

Về phía Cục Xúc tiến thương mại, đơn vị cam kết phối hợp chặt chẽ với TFO Canada, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, địa phương và hiệp hội ngành hàng để triển khai dự án đúng tiến độ, hiệu quả, thực chất.

Việc khởi động dự án TRISEG mở ra chặng đường hợp tác mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Canada, góp phần nâng cao nội lực của doanh nghiệp, khai thác hiệu quả cơ hội từ CPTPP và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Dự án TRISEG giai đoạn 2026 - 2030 tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến thông qua đào tạo, tư vấn kỹ thuật, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu tại Canada và các thị trường quốc tế khác.