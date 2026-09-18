Khởi động Dự án 'Tích hợp Học thông qua Chơi trong đào tạo giáo viên tiểu học'

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án.

Chương trình do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên phối hợp với Tổ chức VVOB tại Việt Nam thực hiện.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên; Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Tổ chức VVOB tại Việt Nam, lãnh đạo địa phương, các trường tiểu học, giảng viên, giáo viên hướng dẫn thực tập, sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học.

PGS.TS Mai Xuân Trường, Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên.

Dự án PlayHi do Tổ chức VVOB tại Việt Nam viện trợ không hoàn lại, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là chủ dự án. Dự án được triển khai tại tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn từ tháng 03/2026 đến tháng 12/2028.

Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên trong việc tích hợp phương pháp Học thông qua Chơi vào chương trình đào tạo cử nhân sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học; góp phần phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đồng thời, dự án hướng tới phát triển năng lực dạy học theo tiếp cận Học thông qua Chơi cho sinh viên, tăng cường năng lực hướng dẫn thực tập sư phạm của giáo viên tiểu học và tạo lập môi trường trao đổi chuyên môn thường xuyên giữa trường đại học với các trường phổ thông.

Tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Quyên, Quản lý Giáo dục của VVOB tại Việt Nam.

Học thông qua Chơi là cách tiếp cận giáo dục hiện đại, trong đó người học được tham gia tích cực, trải nghiệm, khám phá, hợp tác và phản tư trong quá trình học tập. Việc đưa cách tiếp cận này vào đào tạo giáo viên tiểu học có ý nghĩa thiết thực, giúp sinh viên sư phạm được trang bị nền tảng phương pháp và năng lực tổ chức hoạt động học tập phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Trong khuôn khổ dự án, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên dự kiến rà soát, điều chỉnh và ban hành 1 khung chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học theo định hướng tích hợp Học thông qua Chơi; xây dựng 11 đề cương học phần có nội dung tích hợp; biên soạn tài liệu giảng dạy cho sinh viên và tài liệu hướng dẫn giảng viên.

Dự án cũng sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho khoảng 33 cán bộ quản lý, 35 giảng viên của Nhà trường và khoảng 70 giáo viên tiểu học tham gia hướng dẫn thực tập sư phạm; tạo điều kiện để khoảng 530 sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học được tiếp cận với lý thuyết, phương pháp dạy học hiện đại, trong đó có Học thông qua Chơi.

Phát biểu tại Chương trình, Tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Quyên, Quản lý Giáo dục của VVOB tại Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như phát triển các mối quan hệ đối tác chiến lược trong việc đưa cách tiếp cận Học thông qua Chơi vào chương trình đào tạo giáo viên bậc đại học.

"Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên hướng đến những kết quả tốt nhất trên hành trình này, từ đó góp phần thúc đẩy đổi mới chương trình đào tạo giáo viên, đem lại tác động tích cực đến giáo dục tiểu học và các thế hệ học sinh tương lai.” - Tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Quyên, Quản lý Giáo dục của VVOB tại Việt Nam chia sẻ.