Khởi động dự án thúc đẩy hợp tác biển ở Đông Nam Á

Các đại biểu tham dự lễ khởi động dự án nghiên cứu “Gìn giữ những giá trị chung toàn cầu: Thúc đẩy ngoại giao biển tại Đông Nam Á”. Ảnh: Phương Anh

Dự án do Học viện Ngoại giao và Quỹ KAS Việt Nam phối hợp thực hiện, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Tập trung vào 3 nhóm chủ đề: bảo vệ môi trường biển, nhận thức không gian biển và kết nối biển, dự án hướng tới nâng cao năng lực cho học giả, chuyên gia Việt Nam và khu vực về kết nối, quản trị và phân tích biển. Đồng thời, thúc đẩy nghiên cứu chung, đề xuất giải pháp tăng cường hợp tác biển thực chất giữa các nước Đông Nam Á.

Phát biểu tại lễ khởi động, TS Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, khẳng định nội dung dự án phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Thông qua kết nối nghiên cứu, chính sách và thực tiễn giữa các nước, dự án có thể đóng góp cho hòa bình, phát triển bền vững và nâng cao khả năng ứng phó của khu vực.

Đại diện Quỹ KAS Việt Nam cho rằng ngoại giao biển hướng tới xây dựng các cơ chế, kênh trao đổi để quản lý khác biệt một cách hòa bình, có trách nhiệm. Dự án được kỳ vọng góp phần đào tạo thế hệ chuyên gia biển kế cận, kết nối các góc nhìn quốc gia, tăng cường đối thoại khu vực và chuyển kết quả đối thoại thành khuyến nghị hợp tác thiết thực.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhận định, duy trì ổn định, bảo đảm an ninh trên biển là yêu cầu then chốt khi các nước trong khu vực đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia và đánh bắt cá bất hợp pháp. ASEAN sẽ đóng vai trò trung tâm trong bối cảnh này.

Đại sứ cũng cho biết, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao tháng 7-2026, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với ASEAN, mong muốn tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN và các nước thành viên.

Trong chuỗi sự kiện lần thứ nhất, ban tổ chức triển khai tọa đàm hẹp “Kết nối biển ở Đông Nam Á” và khóa đào tạo nâng cao năng lực cho 50 học viên đang công tác trong các lĩnh vực liên quan đến biển.