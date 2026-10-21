Khởi động dự án thúc đẩy đa dạng sinh học, sinh kế và khí hậu tại Thái Nguyên

Các đại biểu tham dự.

Dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cơ quan chủ quản và phê duyệt; Trường Đại học Nông Lâm là chủ dự án; Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững (IFS) là đơn vị thực hiện, với sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên trong vai trò đối tác chính.

Dự án được triển khai từ tháng 10-2026 đến tháng 9-2027, tiếp nối những kết quả nổi bật của dự án “Trung tâm học tập về trung hòa phát thải và bền bỉ với khí hậu ở miền Bắc Việt Nam”, đã kết thúc vào tháng 6-2026.

Lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm phát biểu tại chương trình.

Dự án hướng tới thiết kế và triển khai các sáng kiến mới nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm nghèo tại tỉnh Thái Nguyên nói riêng, miền Bắc Việt Nam nói chung. Hỗ trợ củng cố vai trò của Trung tâm học tập khí hậu Thái Nguyên như một đầu mối chia sẻ tri thức, kết nối các đối tác và phổ biến những giải pháp sáng tạo liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Dự án ưu tiên sự tham gia của phụ nữ, các hộ sản xuất nhỏ và những nhóm dễ bị tổn thương tại nhiều địa phương trong tỉnh Thái Nguyên. Thông qua việc tham gia Dự án với vai trò là đối tác chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên sẽ góp phần xây dựng cộng đồng có khả năng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững.

Các đại biểu tham quan Công viên Khí hậu Thái Nguyên tại Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên.

Dự án “Xây dựng năng lực cho mục tiêu đa dạng sinh học – sinh kế – khí hậu tại tỉnh Thái Nguyên” được Chính phủ Vương quốc Anh tài trợ thông qua Quỹ Sáng kiến Darwin (do Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Vương quốc Anh quản lý), được Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) đại diện quản lý.