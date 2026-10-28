Khởi động Dự án thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu tại Lai Châu

Tham dự chương trình có đại diện Plan International Đức, ông Mohammad Kamrul Huda; bà Carina Neset, đại diện Plan International Việt Nam; ông Nguyễn Quang Hải - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, tỉnh; các tổ chức đoàn thể, hợp tác xã và đại diện nông dân tại 3 xã Dào San, Khổng Lào, Sìn Hồ.

Quản lý Văn phòng Dự án Plan vùng Lai Châu giới thiệu định hướng triển khai Dự án I-CSA.

Tại lễ khởi động, đại diện Tổ chức Plan International Việt Nam giới thiệu tổng quan về mục tiêu, ngân sách, các trụ cột can thiệp và kế hoạch triển khai dự án tại 3 xã. Các chuyên gia tư vấn độc lập báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng trước triển khai, xác định nhu cầu hỗ trợ tại địa phương. Đồng thời, đại diện Trung tâm con người và thiên nhiên (PANNature) trình bày kết quả khảo sát kỹ thuật về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA), đề xuất các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với kết quả khảo sát, định hướng và giải pháp triển khai dự án trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình đã giới thiệu định hướng triển khai Dự án I-CSA, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, hợp tác xã và cộng đồng trong quá trình thực hiện. Việc triển khai dự án cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với điều kiện sản xuất và những thách thức do biến đổi khí hậu đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp vùng cao. Tổ chức Plan International Việt Nam trình bày tổng quan về mục tiêu, phạm vi, nội dung và kế hoạch triển khai Dự án I-CSA với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đại diện các địa phương tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Plan International Đức, ông Mohammad Kamrul Huda chia sẻ các yêu cầu về kiểm soát, tuân thủ, quản lý nguồn lực và trách nhiệm giải trình trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời tham gia trao đổi về định hướng phối hợp giữa tổ chức với các cơ quan, đơn vị, đối tác và cộng đồng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động của dự án...

Quang cảnh Lễ khởi động Dự án I-CSA.

Lễ khởi động Dự án I-CSA là bước khởi đầu quan trọng nhằm thống nhất định hướng, cơ chế phối hợp và các giải pháp triển khai tại cơ sở. Thông qua dự án, các địa phương có thêm điều kiện tiếp cận giải pháp sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, phát huy vai trò của hợp tác xã, từng bước hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân vùng cao Lai Châu.