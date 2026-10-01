Khởi động dự án tăng cường chăm sóc và điều trị bệnh nhân ung thư cổ tử cung

Ông Tống Trần Hà - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho rằng dự án là cơ hội để các bác sỹ và chuyên gia cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác từ các chuyên gia trong nước và quốc tế về ung thư cổ tử cung. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 1/10, Dự án ACTIVE 2.0 (Enhancing Cervical Cancer Treatment & Patient Recovery Across Southeast Asia - Tăng cường năng lực và chất lượng điều trị ung thư cổ tử cung tại Đông Nam Á) chính thức khởi động tại Việt Nam.

Dự án nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Quỹ DEG Impulse thuộc Ngân hàng Tái thiết Cộng hòa liên bang Đức, Elekta, Liên đoàn các Tổ chức Ung thư học Bức xạ châu Á và Tổ chức Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST) hỗ trợ triển khai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tống Trần Hà - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) nhấn mạnh ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính, đứng hàng đầu trong các ung thư đường sinh sản ở nữ giới về tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2022, ước tính có khoảng 160.000 ca mắc mới và 100.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung tại khu vực Đông Nam Á, chiếm khoảng một phần tư tổng gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế ước tính có 8.274 ca mắc mới và 4.110 ca tử vong do ung thư cổ tử cung trong năm 2024.

Nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung đã được xác định là do nhiễm một số týp nguy cơ cao của virus HPV. Tuy là bệnh nguy hiểm nhưng ung thư cổ tử cung lại hoàn toàn có thể dự phòng được nhờ tiêm vaccine phòng virus HPV hoặc sàng lọc, phát hiện sớm với những biện pháp khá đơn giản, dễ thực hiện và điều trị kịp thời.

Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em nhấn mạnh Dự án ACTIVE 2.0 sẽ góp phần tích cực và thiết thực trong cuộc chiến chống ung thư cổ tử cung tại Việt Nam và trên toàn cầu để tiến tới gần hơn với mục tiêu “Loại trừ ung thư cổ tử cung” của Tổ chức Y tế thế giới. Đây cũng là cơ hội để các bác sỹ và chuyên gia cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác từ các chuyên gia trong nước và quốc tế về ung thư cổ tử cung.

Ông Michael Swen Lehmann - Bí thư thứ hai/Phó Phòng Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Michael Swen Lehmann - Bí thư thứ hai/Phó Phòng Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Việt Nam nhấn mạnh đây không chỉ khởi động thêm một dự án y tế mà hai nước đang khởi động một mối quan hệ hợp tác tập trung vào một thách thức lớn về sức khỏe cộng đồng. Đức muốn hỗ trợ về nguồn nhân lực tại các cơ sở y tế đang trực tiếp thực hiện công việc này, đồng thời giúp họ tiếp tục phát triển năng lực. Đối với Đức, hợp tác phát triển trước hết là xây dựng năng lực bền vững. Đó là việc tạo ra những mối quan hệ hợp tác tiếp tục mang lại giá trị ngay cả khi một dự án cụ thể đã kết thúc. Lĩnh vực y tế là một ví dụ điển hình.

“Tôi muốn nhấn mạnh đây không phải là quá trình chuyển giao kiến thức một chiều. Đây là mối quan hệ hợp tác. Đức đóng góp cam kết và sự hỗ trợ. Việt Nam đóng góp chuyên môn lâm sàng, các cơ sở y tế và đội ngũ nhân viên y tế. Các đối tác lâm sàng quốc tế mang đến kinh nghiệm từ những hệ thống y tế và khu vực khác nhau trên thế giới. Các tổ chức như UNFPA đóng góp những góc nhìn quan trọng về chương trình nghị sự rộng hơn nhằm xóa bỏ ung thư cổ tử cung,” ông Michael Swen Lehmann cho hay.

Ông Paul Lee - Giám đốc Dự án ACTIVE 2.0. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Paul Lee - Giám đốc Dự án ACTIVE 2.0, cho biết thông qua việc tiếp tục phối hợp với các bệnh viện và đội ngũ nhân viên y tế tại Việt Nam, Dự án mong muốn hỗ trợ các hoạt động đào tạo lâm sàng và trao đổi kiến thức, đồng thời góp phần vào những nỗ lực đang được thực hiện trong điều trị bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Dự án ACTIVE 2.0 tại Việt Nam kế thừa thành quả hợp tác và những kinh nghiệm được hình thành từ giai đoạn trước của dự án.

Dự án kéo dài 3 năm với sự tham gia của các cơ sở y tế, chuyên gia lâm sàng, đối tác kỹ thuật và đối tác phát triển từ 6 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm 6 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào và Campuchia.

Tại Việt Nam, Dự án ACTIVE 2.0 kế thừa kinh nghiệm từ ACTIVE 1.0, được triển khai cùng ba bệnh viện chuyên khoa ung bướu gồm Bệnh viện K (Hà Nội), Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn mới, dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các bệnh viện này để triển khai đào tạo chuyên môn và tạo điều kiện trao đổi kiến thức lâm sàng, qua đó tiếp tục hỗ trợ phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên y tế trong điều trị ung thư cổ tử cung.

Kinh nghiệm và kiến thức được hình thành thông qua các hoạt động này là tiền đề cho việc mở rộng trao đổi chuyên môn với các bệnh viện và nhân viên y tế trong nước và trong khu vực./.