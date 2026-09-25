Khởi động Dự án RECAF tại Gia Lai

Tham dự hội thảo có ông Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án RECAF Gia Lai và các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo một số ngân hàng thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: P.D

Dự án RECAF được triển khai tại 4 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai với tổng mức đầu tư 102 triệu USD, hướng tới mục tiêu giảm phát thải 6,68 triệu tấn CO₂ quy đổi; dự kiến có 420.000 người hưởng lợi trực tiếp và hơn 1 triệu người được hưởng lợi gián tiếp. Tại Gia Lai, dự án được triển khai tại 16 xã với tổng mức đầu tư 25 triệu USD.

Mục tiêu lâu dài của Dự án RECAF là thúc đẩy thực hiện các chính sách quốc gia, đồng thời tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương trong thực hiện các chiến lược giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng. Dự án chú trọng sự tham gia của cộng đồng trong phục hồi rừng, phát triển sinh kế bền vững, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và hạn chế mất rừng.

Theo các mục tiêu đề ra, đến năm 2030, dự án góp phần duy trì tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 46,5% và giảm 1,2 triệu tấn CO₂ quy đổi; khoảng 6.000 hộ nghèo, cận nghèo và hộ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu trong vùng dự án sẽ được nâng cao khả năng thích ứng 25%. Bên cạnh đó, khoảng 12.500 hộ dân sống phụ thuộc vào nông nghiệp và rừng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ được tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Dự án phấn đấu có 3.000 hộ hưởng lợi tăng thu nhập tối thiểu 20% so với trước khi có dự án; giá trị hàng hóa trong các chuỗi giá trị tăng 10%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vùng dự án giảm bình quân 1% tới 1,5% mỗi năm.

Dự án RECAF tại Gia Lai nằm trong khuôn khổ Hiệp định tài trợ được ký giữa Bộ Tài chính với Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) và Quỹ Khí hậu xanh (GCF) về thực hiện dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+.

Đại diện một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban Quản lý dự án RECAF Gia Lai. Ảnh: P.D

Tại hội thảo, đại diện một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban Quản lý dự án RECAF Gia Lai