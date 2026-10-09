Khởi động dự án 'Phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Quảng Trị' năm 2026-2027

Các đại biểu dự lễ khởi động - Ảnh: K.H

Trong năm 2026-2027, dự án “Phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Quảng Trị” sẽ triển khai các hoạt động tại 25 xã, phường trên địa bàn tỉnh, tập trung tập huấn cho giáo viên, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh; khảo sát các điểm có nguy cơ cao để lắp đặt biển cảnh báo, đồng thời tăng cường sự tham gia của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác phòng ngừa.

Học sinh tham gia thực hành tình huống mô phỏng, tìm hiểu kỹ năng an toàn trong môi trường nước - Ảnh: K.H

Tại lễ khởi động dự án, học sinh trên địa bàn xã Đông Trạch được theo dõi các tình huống mô phỏng tai nạn đuối nước, cách xử lý khi gặp người bị nạn và tìm kiếm sự trợ giúp; đồng thời tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi về kỹ năng phòng, chống đuối nước. Giáo viên cũng được tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 200 áo phao cho các em học sinh.

Ban tổ chức trao tặng áo phao cho học sinh trên địa bàn xã Đông Trạch - Ảnh: K.H