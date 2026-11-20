Tham gia bộ phim có các diễn viên Trần Việt Bắc, Steven Nguyễn, Lê Lưu Ly, Nguyễn Văn Hiếu, vợ chồng diễn viên Việt Hoa – Trọng Trí và nhiều nghệ sĩ khác, đảm nhiệm hàng trăm vai diễn. Ảnh: BVHTTDL.

Dự án phim lấy bối cảnh từ những ngày cuối tháng Tám đến Lễ Độc lập ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, bộ phim tái hiện hành trình giành quyền độc lập, tự quyết của dân tộc Việt Nam trong thời điểm đất nước đứng trước những thử thách cấp bách. Câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, chú trọng chiều sâu nhân vật và cảm xúc con người.

Câu chuyện bắt đầu từ những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lâm bệnh nặng tại lán Nà Nưa, Tân Trào nhưng vẫn quyết tâm trở về Hà Nội, cùng Trung ương chuẩn bị cho sự ra đời của nhà nước mới. Hành trình ấy trải dài từ núi rừng Việt Bắc, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang đến không khí Tổng khởi nghĩa tại Hà Nội, Huế, Sài Gòn và thời khắc lịch sử ở Quảng trường Ba Đình.

Bên cạnh hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phim khắc họa nhiều nhân vật lịch sử. Không chỉ tập trung vào những quyết định chính trị quan trọng, tác phẩm còn khai thác đời sống, suy nghĩ và tình cảm của các nhân vật trong bối cảnh đất nước đứng trước bước ngoặt lớn.

Tham gia bộ phim có các diễn viên Trần Việt Bắc, Steven Nguyễn, Lê Lưu Ly, Nguyễn Văn Hiếu, vợ chồng diễn viên Việt Hoa – Trọng Trí và nhiều nghệ sĩ khác, đảm nhiệm hàng trăm vai diễn.

Phần lớn bối cảnh phim dự kiến được dàn dựng và thực hiện tại Trường quay của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ở xã Đông Anh, TP.Hà Nội.

Dự án được triển khai trên tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chú trọng phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp sức mạnh nội sinh của dân tộc. Không chỉ tái hiện một sự kiện trọng đại, bộ phim còn hướng tới tôn vinh giá trị của độc lập, tự do, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân.

Theo ông Lê Thanh Lịch, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giám đốc sản xuất dự án phim: ý tưởng thực hiện “Tuyên ngôn Độc lập” đã được ấp ủ trong nhiều năm. Trung tâm mong muốn tái hiện, lan tỏa giá trị lịch sử của sự kiện ngày 02/9/1945 bằng một tác phẩm có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Việc tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đòi hỏi trách nhiệm cao, sự thận trọng và nghiêm túc ở từng khâu. Vì vậy, Trung tâm coi trọng việc nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử và điện ảnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với biên kịch, đạo diễn và ê-kíp sáng tạo nhằm bảo đảm tính chân thực lịch sử và chất lượng nghệ thuật của tác phẩm. Dự án phim truyện điện ảnh “Tuyên ngôn Độc lập” dự kiến ra mắt khán giả vào dịp Quốc khánh năm 2027.