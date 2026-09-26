Khởi động Dự án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả theo chuỗi giá trị.

Sơn La hiện có trên 85.000 ha cây ăn quả và sơn tra, sản lượng ước khoảng 590.000 tấn/năm; nhiều vùng sản xuất tập trung đã được hình thành, sản phẩm từng bước đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ chế biến và xuất khẩu. Tuy nhiên, sản xuất cây ăn quả tại một số vùng còn hạn chế về áp dụng quy trình kỹ thuật, hạ tầng sản xuất, liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ số; liên kết giữa sản xuất, chế biến và thị trường chưa tương xứng với tiềm năng...

Dự án sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan Thương, triển khai trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 24 tháng, với tổng vốn khoảng 9,36 tỷ đồng. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp là các HTX nông nghiệp và nông dân sản xuất cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Công ty TNHH Nông nghiệp Kaizen giới thiệu giải pháp tưới nông nghiệp thông minh, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Dự án đặt mục tiêu phát triển 300 ha cây ăn quả theo chuỗi giá trị, hướng đến sản xuất tuần hoàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và công nghệ chế biến; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các HTX, chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ chế biến và xuất khẩu. Theo kế hoạch, Dự án tổ chức 12 lớp huấn luyện cho nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp; hỗ trợ 115 ha cây ăn quả ứng dụng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; ứng dụng nhật ký điện tử, phần mềm truy xuất nguồn gốc tại vùng dự án. Đồng thời, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị HTX, ứng dụng công nghệ số, phát triển thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực chế biến và kết nối thị trường.

Đại diện Ban Quản lý Dự án, UBND các xã, phường và các HTX ký biên bản cam kết trách nhiệm trong triển khai Dự án.

Nhân dịp này, Ban Quản lý Dự án công bố quyết định phê duyệt các HTX tham gia; ký biên bản cam kết trách nhiệm ba bên giữa Ban Quản lý Dự án, UBND các xã, phường và các HTX, làm cơ sở phối hợp triển khai Dự án đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả.