Khởi động Dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Kỹ thuật Hàng không Tương lai Việt Nam"

Sự phát triển nhanh chóng của ngành hàng không Việt Nam đòi hỏi lực lượng kỹ thuật viên bảo trì, vận hành công nghiệp không chỉ giỏi chuyên môn mà phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn An toàn, Sức khỏe và Môi trường nghề nghiệp (OHSE).

Nhằm giải quyết thực tế này, Dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Kỹ thuật Hàng không Tương lai Việt Nam" được triển khai thông qua Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Kenan Foundation Asia và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, dưới sự tài trợ của Boeing

Dự án bắt đầu bằng lộ trình nâng cao năng lực cho 45 giảng viên nòng cốt tại hai trường Cao đẳng Lý Thái Tổ và Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

Từ nền tảng được trang bị, chính các giảng viên sẽ truyền lửa và chuyển giao kiến thức, kỹ năng cho ít nhất 400 sinh viên. Chương trình tập trung tích hợp đồng bộ các nhóm kỹ năng chuyên ngành kỹ thuật hàng không & công nghiệp, Kỹ năng mềm & Tư duy xanh trong sản xuất, Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào quy trình vận hành, Kỷ luật An toàn - Sức khỏe - Môi trường.

Sinh viên có cơ hội việc làm chất lượng cao trong ngành hàng không và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh chia sẻ: "Sự hợp tác lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác đào tạo kỹ thuật công nghệ tại địa phương. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ nâng cao rõ rệt năng lực giảng dạy của Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ và Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, giúp sinh viên Bắc Ninh không chỉ giỏi chuyên môn, chuẩn an toàn lao động mà còn tự tin nắm bắt các cơ hội việc làm chất lượng cao trong ngành hàng không và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sau 8 năm hai bên kiên trì xây dựng nền tảng giáo dục STEM. Dự án "Tăng cường Giáo dục Khoa học tại Việt Nam" (TEL) do Boeing tài trợ đã hỗ trợ 574 giáo viên trung học được đào tạo chuyên sâu qua 13 khóa tập huấn và 19 buổi sinh hoạt chuyên môn (tương đương 670 giờ đào tạo), xây dựng thành công 160 kế hoạch bài dạy STEM.

Thông qua dự án, 46.927 học sinh trung học tiếp cận phương pháp học tập hiện đại; gần 1.000 học sinh trực tiếp tham gia trải nghiệm sáng tạo tại 5 Ngày hội/trại STEM (STEM Camps) thường niên. Dự án đã xây dựng thành công bộ tài liệu "Hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch Bài dạy STEM cho Giáo viên Trung học Cơ sở"— nguồn học liệu chuyên môn quan trọng đã được bàn giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để lan tỏa trên quy mô toàn quốc.