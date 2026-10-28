Ngày 28-10, tại TP Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Môi trường Nông nghiệp (IAE), Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh An Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi động Dự án “Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp và thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL” (dự án GoRice).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án GoRice

Dự án GoRice do Chính phủ Canada tài trợ, được thực hiện từ nay đến năm 2030, tại 3 địa phương Cần Thơ, Vĩnh Long và An Giang.

Mục tiêu của dự án là hướng đến 48.200 người nông dân hưởng lợi trực tiếp (50% là phụ nữ), giảm khoảng 748.000 tấn phát thải carbon, 180.000ha diện tích gieo trồng áp dụng thực hành canh tác chất lượng cao, phát thải thấp, 100.000 người tiêu dùng hưởng lợi.

Các hoạt động trọng tâm của GoRice, gồm: đào tạo kỹ thuật canh tác phát thải thấp; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; phát triển thị trường gạo phát thải thấp và thay đổi hành vi tiêu dùng; xây dựng khung đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) khí nhà kính, đóng góp vào phát triển thị trường carbon; tăng cường vị thế của phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số; mở rộng tiếp cận công nghệ xanh, tài chính xanh...

Phát biểu tại lễ khởi động dự án, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, dự án GoRice hướng tới tăng cường liên kết doanh nghiệp – hợp tác xã, hỗ trợ tiếp cận tài chính xanh, thúc đẩy tiêu dùng gạo phát thải thấp và mở rộng thị trường cho gạo chất lượng cao.