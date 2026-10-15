Khởi động dự án phân loại, xử lý rác thí điểm tại các phường Hòa Khánh, Hội An

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo đại diện Pacific Environment, dự án triển khai từ tháng 9/2026 đến tháng 11/2027. Tại phường Hội An sẽ kế thừa và hoàn thiện mô hình phân loại, thu gom riêng và xử lý chất thải hữu cơ đã được triển khai tại khu vực Cẩm Kim.

Tại phường Hòa Khánh, dự án cùng địa phương xây dựng và thử nghiệm mô hình gắn kết phân loại tại nguồn với thu gom, vận chuyển và xử lý riêng từng dòng chất thải.

Mục tiêu của dự án là có hơn 500 hộ gia đình phân loại rác tại nguồn tại 2 phường; 30 cán bộ quản lý rác thải được tập huấn xây dựng mô hình cộng đồng phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng giảm phát thải.

Dự án sẽ kế thừa và hoàn thiện mô hình phân loại, thu gom riêng và xử lý chất thải hữu cơ đã được triển khai tại một số khu vực ở phường Hội An. Ảnh: Pacific Environment

Bên cạnh việc triển khai thí điểm, dự án chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng kế hoạch hành động tại địa phương và đề xuất kế hoạch quản lý chất thải rắn gắn với giảm thiểu khí metan từ chất thải hữu cơ cho thành phố Đà Nẵng.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Đà Nẵng định hướng triển khai các mô hình thu gom rác tái chế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Trong đó, tập trung vào 2 mô hình chính: thu gom rác tái chế do các hội, đoàn thể tại địa phương thực hiện; thu gom rác tái chế do doanh nghiệp hoặc đơn vị thu gom được lựa chọn thực hiện.