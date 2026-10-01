Khởi động dự án góp phần loại trừ ung thư cổ tử cung

Thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong điều trị ung thư. Ảnh: NGỌC DUNG

Ngày 1-10, tại Hà Nội, Dự án ACTIVE 2.0 (Tăng cường điều trị ung thư cổ tử cung và phục hồi cho bệnh nhân tại Đông Nam Á) được khởi động tại Việt Nam, tiếp nối các hoạt động của Dự án ACTIVE 1.0 nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị.

TS-BS Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, cho biết Việt Nam chú trọng phòng, chống ung thư, phát hiện sớm, điều trị và chăm sóc người bệnh. Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035, với các mục tiêu, giải pháp phòng ngừa, kiểm soát bệnh và nâng cao chất lượng điều trị.

TS-BS Tống Trần Hà phát biểu tại lễ khởi động Dự án ACTIVE 2.0

Theo ông, Việt Nam chú trọng công tác phòng, chống ung thư, phát hiện sớm, điều trị và chăm sóc người bệnh. Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035, với các mục tiêu, giải pháp phòng ngừa, kiểm soát bệnh và nâng cao chất lượng điều trị.

Bên cạnh dự phòng, sàng lọc, cần tiếp tục ứng dụng các tiến bộ y học trong điều trị, trong đó xạ trị áp sát thích ứng có hướng dẫn hình ảnh (IGABT) và xạ trị ngoài là những phương pháp quan trọng.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) ước tính năm 2024 có 8.274 ca mắc mới và 4.110 ca tử vong do ung thư cổ tử cung.

Dự án ACTIVE 2.0 triển khai trong 3 năm tại 6 quốc gia Đông Nam Á, tập trung đào tạo và trao đổi chuyên môn về xạ trị, đồng thời nghiên cứu giải pháp hỗ trợ người bệnh sau điều trị.

Tại Việt Nam, dự án phối hợp với Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu TPHCM, kế thừa kinh nghiệm từ ACTIVE 1.0. Nội dung chuyên môn tập trung vào xạ trị áp sát thích ứng có hướng dẫn hình ảnh, xạ trị ngoài và quản lý điều trị ung thư cổ tử cung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Michael Swen Lehmann, Bí thư thứ hai, Phó Phòng Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, cho biết Đức tập trung hỗ trợ nguồn nhân lực tại các cơ sở y tế, hướng tới xây dựng năng lực bền vững trong điều trị ung thư cổ tử cung.

Theo ông, đây không phải là quá trình chuyển giao kiến thức một chiều mà là hợp tác giữa Việt Nam, Đức và các đối tác quốc tế, trong đó mỗi bên đóng góp chuyên môn, kinh nghiệm và nguồn lực.

Ông Michael Swen Lehmann, Phó Phòng Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Dự án ACTIVE 2.0 nhận được sự hỗ trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Quỹ DEG Impulse thuộc Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Elekta, Liên đoàn các Tổ chức Ung thư học Bức xạ châu Á (FARO) và Tổ chức Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST).

Theo ban tổ chức, dự án tập trung tăng cường đào tạo, kết nối chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong nước với chuyên gia quốc tế, qua đó duy trì và phát triển năng lực điều trị.