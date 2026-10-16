Khởi động dự án chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em tại xã Đồng Dương

Đại diện Tổ chức KFHI phát biểu khởi động dự án. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dự án được UBND thành phố phê duyệt tiếp nhận tại Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 12/9/2026, do Tổ chức KFHI tài trợ với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, triển khai trong 5 năm để hỗ trợ học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Đồng Dương.

Theo Tổ chức KFHI, mục tiêu của dự án là thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em thông qua nâng cao năng lực gia đình, nhà trường và cộng đồng; xây dựng môi trường sống, học tập an toàn, lành mạnh và bền vững.

Lãnh đạo xã Đồng Dương tặng hoa tri ân đơn vị tài trợ dự án. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dự án được xây dựng với cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm, hướng tới cải thiện các điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và cảm xúc - xã hội; đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, bảo vệ trẻ em và các điều kiện sống thiết yếu.

Theo đó, dự án tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm gồm: giáo dục, y tế, bảo trợ trẻ em, hỗ trợ sinh kế và phát triển cộng đồng. Các hoạt động chủ yếu gồm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương.

Lễ khởi động là dịp để chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện và nhà tài trợ thống nhất phương hướng phối hợp, bảo đảm các hoạt động phù hợp nhu cầu thực tế; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển bền vững tại địa phương.