Khởi động Dự án BLOOM về bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án “Đa dạng sinh học và cơ hội sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số”.

Dự án BLOOM do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ thông qua Tổ chức Socodevi và Tổ chức Phát triển Quốc tế Desjardins (DID) đồng triển khai thực hiện. Chủ dự án là Sở Nông nghiệp và Môi trường; đơn vị đầu mối phối hợp triển khai là Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Tổng vốn viện trợ không hoàn lại của dự án là hơn 29,2 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn 5 xã vùng đệm của Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn gồm: Du Già, Tùng Bá, Minh Sơn, Minh Ngọc và Lùng Tám. Thời gian thực hiện dự án kéo dài đến ngày 3-4-2030.

Các đại biểu tham quan sản phẩm nông nghiệp của hợp tác xã nằm trong vùng triển khai Dự án BLOOM.

Mục tiêu chung của Dự án BLOOM là phục hồi và nâng cao chất lượng các hệ sinh thái có vai trò quan trọng đối với đa dạng sinh học, đồng thời tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho phụ nữ dân tộc thiểu số và cộng đồng địa phương. Dự án được chia làm 3 hợp phần chính, tập trung vào: Thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên; nâng cao năng lực sử dụng bền vững các nguồn lợi đa dạng sinh học, hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị và tài chính toàn diện; nâng cao vai trò, tiếng nói và năng lực lãnh đạo của phụ nữ dân tộc thiểu số trong quản lý rừng bền vững và bảo tồn thiên nhiên.

Dự kiến, dự án sẽ hỗ trợ phục hồi và bảo tồn khoảng 10.000 ha hệ sinh thái rừng; trực tiếp mang lại lợi ích cho khoảng 5.000 người, đặc biệt ưu tiên phụ nữ dân tộc thiểu số và tạo tác động lan tỏa, mang lại lợi ích gián tiếp cho khoảng 20.000 người dân trên địa bàn.

Việc triển khai Dự án BLOOM tại Tuyên Quang góp phần tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bao trùm; đồng thời tạo thêm cơ hội để cộng đồng, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số tại các địa bàn vùng cao, phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên rừng và hệ sinh thái.

Đoàn công tác tham quan cơ sở làm bún khô tại thôn Hồng Minh, xã Tùng Bá.

Trước đó, chiều 29-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Tổ chức Socodevi và các đối tác đã đến khảo sát thực tế tại xã Tùng Bá – một trong 5 xã nằm trong vùng triển khai Dự án BLOOM.